Odwet za operację izraelskich wojsk w Dżeninie

Rzecznik Hamasu Hazem Qassem pochwalił atak w Tel Awiwie, twierdząc, że "jest to pierwsza odpowiedź na zbrodnie okupanta przeciwko naszemu ludowi w Dżeninie".

Okupant zapłaci cenę za swoje zbrodnie przeciwko Dżeninowi. Chwalimy bohaterów naszego ludu i bojowników w Dżeninie - dodał, cytowany przez portal dziennika "Jerusalem Post".

To nawiązanie do poniedziałkowej operacji Sił Obronnych Izraela, które wkroczyły do Dżeninu na Zachodnim Brzegu, gdzie starły się z palestyńskimi bojownikami. Zginęło co najmniej 10 Palestyńczyków, a 100 zostało rannych.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu stwierdził, że "działania wojsk izraelskich doprowadziły do wyeliminowania terrorystów, aresztowania poszukiwanych osób oraz przejęcia dużej ilości broni i zniszczenia produkujących ją laboratoriów".

W odpowiedzi na atak prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas zawiesił kontakty i koordynację bezpieczeństwa z Tel Awiwem.

Najnowsza odsłona konfliktu izraelsko-palestyńskiego jest oceniana przez ekspertów jako najpoważniejsza od kilkunastu lat.