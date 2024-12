Przestali go szukać

Po około dwóch tygodniach zakończono akcję ratunkową. Mama Sama podziękowała w mediach społecznościowych wszystkim zaangażowanym w poszukiwania, które niestety okazały się bezskuteczne. Po takim czasie, w takiej temperaturze i bez zapasów było niemal pewne, że 20-latek nie żyje.

50 dni od zaginięcia Sama dwóch pracowników pobliskiej platformy wiertniczej jechało do pracy jednym ze szlaków Parku. Na drodze zobaczyli wychodzącego z dziczy mężczyznę podtrzymującego się dwoma kijami, jego nogi były owinięte rozciętym śpiworem. Od razu zabrali go do swojej ciężarówki, okryli kocem i dali kanapki, a następnie zadzwonili po pomoc.

Odnaleziony mężczyzna trafił do szpitala, był odwodniony i miał liczne odmrożenia. Tam policja zweryfikowała jego tożsamość. Okazało się, że jest to Sam Benastick.

50 dni w skrajnie niebezpiecznych warunkach

Benastick zeznał, że początkowo przez kilka dni spał w samochodzie, potem jednak zgubił się i przez około 15 dni obozował przy górskim potoku. Następnie 20-latek zszedł w dół doliny i zbudował obóz w wyschniętym korycie strumienia. Potem poszedł dalej, gdzie znaleźli go dwaj mężczyźni.

To są bardzo trudne warunki do przetrwania dla naprawdę każdego, zwłaszcza przy ograniczonych zapasach, sprzęcie i jedzeniu. Nawet ktoś z dużym doświadczeniem uznałby to za wyzwanie - powiedział cytowany przez BBC Adam Hawkins, kierownik poszukiwań.

Ostatecznie 20-latka odnaleziono niedaleko miejsca, gdzie rozpoczęto poszukiwania. Matka Sama powiedziała, że jej syn wróci do zdrowia, ale potrzebuje trochę czasu.