Prowadzą monitoring pod kątem ewentualnego zanieczyszczenia środowiska - wyjaśniła rzeczniczka Urzędu Morskiego w Szczecinie Ewa Wieczorek.

Wysłana na miejsce jednostka SAR służy m.in. do zwalczania rozlewów olejowych, gaszenia pożarów, holowania ratowniczego - dodała.

Reporterka RMF FM Aneta Łuczkowska poinformowała, że statek za kilka godzin zostanie odholowany do Gdyni.

Czy okręt stwarza zagrożenie?

Dryfujący statek nie stwarza zagrożenia dla żeglugi. Biuro hydrograficzne Marynarki Wojennej nadało ostrzeżenia nawigacyjne.

W czasie, kiedy doszło do wypadku, na Bałtyku było od 5 do 7 st. w skali Beauforta, czyli wiał silny lub bardzo silny wiatr, z prędkością do 17,1 m/s (ok. 65 km/h).

Jak przekazał Urząd Morski w Szczecinie, statek handlowy "Sofia" pływa pod szwedzką banderą, został zbudowany w 1986 roku. Długość całkowita jednostki to 71,84 m. Był w Ustce 28 listopada z ładunkiem kruszywa.