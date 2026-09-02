Sekretarz skarbu tłumaczy spotkanie z Rosjaninem. Europejscy ministrowie krytykują

RMF24

Amerykański sekretarz skarbu Scott Bessent bronił swojej rozmowy z rosyjskim ministrem finansów podczas szczytu G20 w Asheville. Jego spotkanie z Antonem Siłuanowem spotkało się z krytyką europejskich uczestników obrad, w tym polskiego ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego.

Scott Bessent został zapytany na konferencji prasowej o rozmowę z rosyjskim ministrem finansów Antonem Siłuanowem. Przekonywał, że kontakty z Moskwą są konieczne, jeśli celem ma być zakończenie wojny przeciwko Ukrainie.

Prezydent (Donald) Trump mówi, że lubi dogadywać się ze wszystkimi. Myślę, że jeśli chodzi o ten okropny konflikt między Rosją a Ukrainą, jeśli strony nie będą rozmawiać, jeśli się nie zaangażujemy, to jak można go rozwiązać? - powiedział.

Dodał, że rozumie zastrzeżenia części europejskich partnerów. Wiem, że niektórzy Europejczycy mieli z tego powodu gorzki smak w ustach, ale uważam, że bardzo ważne jest, aby się zaangażować. W przeciwnym razie, jeśli obaj wojownicy znajdą się w narożniku, to nigdy nie będzie rozwiązania tego okropnego konfliktu - stwierdził.

Amerykański polityk zaznaczył przy tym, niezgodnie z faktami, że Siłuanow nie jest objęty sankcjami. Rosyjski minister finansów figuruje jednak na amerykańskiej liście sankcyjnej od 2022 roku, a także na listach sankcyjnych Kanady i Australii.

Europejska krytyka rozmów z Rosją

Spotkanie Bessenta z Siłuanowem wywołało sprzeciw wśród europejskich przedstawicieli uczestniczących w obradach G20. Unijny komisarz Valdis Dombrovskis, niemiecki wicekanclerz Lars Klingbeil oraz minister finansów Andrzej Domański podkreślali, że „nie jest to czas na normalizację Rosji”.

Domański zaznaczył jednocześnie, że amerykańska prezydencja G20 ma prawo zapraszać uczestników spotkania, a Rosja wciąż pozostaje członkiem tej grupy.

Polski minister podkreślił, że zna szczegóły rozmowy amerykańsko-rosyjskiej wyłącznie z przekazów medialnych. Ocenił jednak, że Waszyngton przedstawił Moskwie stanowcze stanowisko. Wczoraj pokazaliśmy tutaj w Asheville wspólny front i wspólne stanowisko odnośnie do Rosji. Dla mnie to jest bardzo istotne, że udało się tę jedność zachować - powiedział.

Według m.in. stacji Fox News, podczas rozmowy z Siłuanowem Bessent przerwał rosyjskiemu ministrowi, gdy ten przedstawiał propozycje współpracy gospodarczej. Miał wówczas oświadczyć, że taka współpraca nie będzie możliwa, dopóki Rosja nie zakończy wojny przeciwko Ukrainie.