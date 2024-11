Znaleziono czarne skrzynki maszyny

Ministerstwo sprawiedliwości Litwy przekazało, że odnaleziono czarne skrzynki samolotu. Rejestratory parametrów lotu i rozmów w kabinie samolotu wydobyto we wtorek z wraku maszyny.

Jak przekazało ministerstwo, grupa śledczych prowadzących dochodzenie w sprawie bezpieczeństwa rozpoczęła przygotowania do odszyfrowania danych z tych urządzeń.

Maszyna podchodziła do lądowania

Lecący z Lipska samolot Boeing 737 hiszpańskich linii lotniczych Swiftair, wyczarterowany przez firmę logistyczną DHL, rozbił się w poniedziałek rano w pobliżu budynku mieszkalnego w Wilnie . Na pokładzie znajdowała się czteroosobowa załoga: dwóch Hiszpanów, Niemiec i Litwin. Zginął jeden z Hiszpanów, pozostałe trzy osoby zostały ranne.

Do zdarzenia doszło, gdy maszyna podchodziła do lądowania. Z relacji świadków wynika, że Boeing 737 spadł na ziemię i pokonał ok. stu metrów, zanim uderzył w budynek.

Żadnej z osób w tym domu nic się nie stało. Ewakuowano z niego 12 mieszkańców.