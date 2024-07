Tuaregowie to lud nomadów, hodowców zamieszkujących tereny Maghrebu (północno-zachodnia Afryka) i saharyjskie - szczególnie Algierię, Libię, Niger, Burkinę Faso i właśnie Mali. Chociaż są wyznawcami islamu, kobiety tuareskie mogą chodzić z odkrytą twarzą. Mężczyźni z kolei chętnie zasłaniają swoje oblicze - nie tylko po to, by chronić je przed piaskiem, ale również dlatego, by nie można było odgadnąć ich zamiarów. Są uznawani za jeden z najbardziej tajemniczych ludów pustyni i porozumiewają się własnymi dialektami.

W 2012 roku tuareska rebelia proklamowała na terenie Mali państwo o nazwie Azawad, które po trzech miesiącach zostało zawłaszczone przez ekstremistów, chcących wprowadzić twarde prawo oparte o szariat.

W 2013 roku armia Mali wsparta przez siły międzynarodowe położyła kres rebelii, a od tego przez niestabilny region przetaczają się kolejne konflikty.

Rosyjsko-ukraiński front afrykański

W lutym sieć obiegły nagrania przedstawiające rzekomo działania ukraińskich sił specjalnych w Sudanie. Kiev Post opublikował wówczas krótki film, na którym widać przesłuchanie rosyjskiego żołnierza, przedstawiającego się jako jednego z najemników Wagerna.

Informacje o tym, że Ukraińcy faktycznie działają w Afryce nigdy nie zostały zweryfikowane, ale spekuluje się, że Kijów rozwija kampanię, której celem jest uderzenie w interesy Rosji daleko poza główną linią frontu.

Wiadomo również, że Wołodymyr Zełenski spotkał się z głównodowodzącym armii Sudanu Abdelem Fattahem al-Burhanem. Spotkanie miało miejsce w Irlandii, we wrześniu ubiegłego roku. Omówiliśmy nasze wspólne wyzwania bezpieczeństwa, a mianowicie działalność nielegalnych grup zbrojnych finansowanych przez Rosję - powiedział wówczas ukraiński przywódca.

Wagnerowcy w Afryce

Afryka jest jednym z "tradycyjnych" obszarów aktywności Grupy Wagnera - powiązanej z Kremlem rosyjskiej formacji najemniczej, okrytej złą sławą i odpowiedzialnej za liczne zbrodnie. Od 2022 roku, czyli początku rosyjskiej pełnowymiarowej agresji na Ukrainę, wagnerowcy walczyli w tym kraju, lecz po tzw. buncie, zainicjowanym w czerwcu 2023 roku przez stojącego na czele Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna i jego późniejszej śmierci (zginął dwa miesiące później w katastrofie lotniczej), formację tę oficjalnie rozwiązano, a większość najemników miała przenieść się do Afryki.