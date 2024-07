Papież Franciszek nazwał "skandalem" to, że na świecie nadal produkuje się i sprzedaje się broń, podczas gdy ludzie cierpią z powodu kataklizmów i głodu. W czasie spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański podkreślił, że wspólnota międzynarodowa nie powinna tego tolerować.

Papież Franciszek / VATICAN MEDIA HANDOUT / PAP/EPA

Zwracając się do tysięcy osób, przybyłych do Watykanu na południową modlitwę, papież oświadczył: Podczas gdy na świecie jest wielu ludzi, którzy cierpią z powodu kataklizmów i głodu, nadal konstruuje się i sprzedaje broń i marnuje się zasoby, podsycając wielkie i małe wojny.

To jest skandal, którego wspólnota międzynarodowa nie powinna tolerować i który zaprzecza duchowi braterstwa rozpoczętych właśnie igrzysk olimpijskich - ocenił Franciszek. Wezwał: Nie zapominajmy, bracia i siostry: wojna to porażka.

Papież nawiązał do obchodzonego w niedzielę Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych, który ustanowił w 2021 roku. Tegorocznym obchodom towarzyszą słowa: "Nie opuszczaj mnie w mojej starości".



Porzucanie osób starszych to smutna rzeczywistość, do której nie możemy się przyzwyczajać. Dla wielu z nich, zwłaszcza podczas tych letnich dni, samotność może stać się ciężarem trudnym do zniesienia - zauważył.



Dzisiejszy dzień wzywa nas do wsłuchania się w głos osób starszych, którzy mówią: "Nie porzucaj mnie" i do odpowiedzi: "Nie porzucę cię" - dodał papież.



Franciszek apelował o umocnienie "sojuszu między wnukami i dziadkami, między osobami młodymi i starszymi".



Powiedzmy "nie" samotności osób starszych. Nasza przyszłość bardzo zależy od tego, jak dziadkowie i wnukowie nauczą się razem żyć. Nie zapominajmy o osobach starszych - wezwał papież.



Poprosił wiernych o aplauz dla wszystkich seniorów.