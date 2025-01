Irlandzkie, tanie linie lotnicze Ryanair poinformowały, że tego lata ograniczą połączenia z siedmioma hiszpańskimi lotniskami. Decyzję tę uzasadniono "nadmiernymi opłatami" pobieranymi przez operatora.

Zdjęcie ilustracyjne / Photofex_AUT / Shutterstock

Ryanair, największa linia lotnicza w Hiszpanii pod względem pasażerów, anuluje wszystkie loty do Jerez na południu i do Valladolid na północy kraju oraz zmniejszy ruch do Vigo, Santiago, Saragossy, Asturii i Santander.

Łącznie cięcia będą obejmować 18 proc. operacji na hiszpańskich lotniskach regionalnych, ale linie zwiększą liczbę lotów z Madrytu, Barcelony, Malagi i Alicante. Ruch ma zostać przekierowany do Włoch, Szwecji, Węgier, Chorwacji i Maroka, które są bardziej konkurencyjne - poinformował dyrektor generalny irlandzkich linii lotniczych, Eddie Wilson.

"Oznacza to, że mimo cięć regionalnych ruch lotniczy w Hiszpanii wzrośnie o 2-3 proc., czyli o ok. dwa miliony pasażerów" - wyliczył kataloński dziennik "La Vanguardia".

Według Ryanaira, największy operator lotnisk w Hiszpanii - Aena korzysta ze "zmonopolizowania" rynku. W wydanym w czwartek oświadczeniu Aena odrzuciła zarzuty linii lotniczych twierdząc m.in., że średnia opłata 10,35 euro za pasażera jest "jedną z najniższych w Europie".

Przewoźnicy ukarani

Pod koniec listopada hiszpański rząd nałożył 179 mln euro kary na pięć tanich przewoźników lotniczych za nieuczciwe praktyki; najwyższą otrzymał Ryanair - 107 mln euro.

To głupia, populistyczna inicjatywa - ocenił Wilson.

W 2024 r. Hiszpanię odwiedziła rekordowa liczba 94 mln zagranicznych turystów - poinformowało hiszpańskie ministerstwo turystyki. Resort spodziewa się kolejnych wzrostów w najbliższych miesiącach.

Wcześniej grupa Aena podała, że w 2024 roku wszystkie jej lotniska obsłużyły rekordową liczbę prawie 370 mln pasażerów, w tym ponad 309 mln w samej Hiszpanii.