Rosyjskie ministerstwo obrony informuje o przygotowaniach do zmasowanych ataków na Ukrainę

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Rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało o rozpoczęciu przygotowań do zmasowanych uderzeń w obiekty energetyczne Ukrainy. Moskwa przedstawia tę decyzję jako odpowiedź na ukraińskie ataki wymierzone w rosyjską infrastrukturę cywilną i paliwowo-energetyczną.

Ministerstwo Obrony Rosji przekazało w komunikacie opublikowanym w serwisie Telegram, że — „zgodnie z otrzymanymi instrukcjami” — rozpoczęło przygotowania do przeprowadzenia zmasowanych uderzeń na obiekty energetyczne na Ukrainie.

Rosyjski resort uzasadnił zapowiedź „trwającymi atakami reżimu kijowskiego” na infrastrukturę cywilną oraz sektor paliwowo-energetyczny Rosji.

Obawy Ukrainy przed zimą

Ukraińscy politycy i wojskowi od początku sierpnia ostrzegają, że nadchodząca zima może być dla kraju wyjątkowo trudna. Wskazują przede wszystkim na niedobory środków obrony powietrznej, które mogą ograniczyć możliwość odpierania rosyjskich ataków.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podkreślał po rozmowach dotyczących pomocy energetycznej i dostaw rakiet do systemów obrony powietrznej, że przygotowania na zimę są w tym roku priorytetem.

Scenariusze końca wojny w Ukrainie. Rzekomy wyciek dokumentów Sbierbanku Hakerzy z grupy Black Mirror opublikowali zrzuty ekranu dokumentu, który ma zawierać analizę Sbierbanku dotyczącą możliwych scenariuszy zakończenia wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Autentyczność materiału nie została potwierdzona, ale opisuje on…

Bloomberg: Kreml rozważa eskalację

Agencja Bloomberga informowała wcześniej, powołując się na źródła zbliżone do Kremla, że Rosja może przygotowywać się do eskalacji ataków na Ukrainę. Według tych doniesień w Moskwie panuje przekonanie, że rozmowy pokojowe znalazły się w impasie.

Rosja ma rozważać zwiększenie liczby ataków z użyciem konwencjonalnych rakiet balistycznych — także przeciwko Kijowowi, w tym jego centrum, oraz obiektom infrastruktury w innych ukraińskich miastach.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że Rosja odpowie „stanowczo” na ukraińskie uderzenia w rosyjską infrastrukturę gospodarczą i handlową. Jednocześnie przekonywał, że Moskwa nie jest zainteresowana militarną eskalacją.