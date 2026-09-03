Putin we Władywostoku: Jest szansa na porozumienie pokojowe

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Władimir Putin powiedział, że istnieje szansa na porozumienie pokojowe kończące wojnę w Ukrainie, jednocześnie ponownie zarzucając Ukrainie, że jej ostrzeżenia dotyczące zagrożeń dla samolotów w rosyjskiej przestrzeni powietrznej noszą znamiona „terroryzmu państwowego”. Prezydent Rosji przemawiał we Władywostoku, gdzie odbywa się Wschodnie Forum Ekonomiczne. O czym jeszcze mówił?

Putin: Jest szansa na pokój. Również Putin: Ukraina sieje terroryzm

Prezydent Rosji Władimir Putin przemawiał podczas sesji Wschodniego Forum Ekonomicznego, które rozpoczęło się we Władywostoku w Rosji na terenie kampusu Dalekowschodniego Uniwersytetu Federalnego 1 września i potrwa do 4 września. Wśród wielu tematów poruszył także kwestię Ukrainy.

Stwierdził - nie po raz pierwszy - że istnieje szansa na porozumienie pokojowe kończące wojnę, czy też jak określa to Kreml - „specjalną operację wojskową”. Powiedział, że szereg państw, w tym USA i Chiny, jest gotowych wesprzeć uregulowanie pokojowe.

Ostatecznie jednak problem ten muszą rozwiązać państwa zaangażowane w konflikt - Rosja i Ukraina. Takie podejście jest właściwe. Jesteśmy jednak wdzięczni wszystkim, którzy starają się przyczynić do uregulowania sytuacji. Czy istnieje szansa? Moim zdaniem - tak, istnieje - powiedział Putin.

Jednocześnie oskarżył Ukrainę o „terroryzm państwowy”. Miał na myśli ostrzeżenia Ukrainy dotyczące zagrożeń dla samolotów w rosyjskiej przestrzeni powietrznej.

1 września w swoim codziennym, wieczornym przemówieniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegł przewoźników lotniczych, ubezpieczycieli i użytkowników rosyjskich lotnisk przed rosnącym zagrożeniem w przestrzeni powietrznej Rosji. Powiedział, że wojna wywołana przez Kreml faktycznie prowadzi do zamykania rosyjskiego nieba.

2 września z kolei Zełenski powiedział z kolei, że Ukraina posiada informacje, że pierwsze linie lotnicze zaczęły rezygnować z lotów na rosyjskie lotniska po ogłoszeniu zagrożenia dronowego w przestrzeni powietrznej Federacji Rosyjskiej.

„Logiczna reakcja”. Zełenski ogłasza: Linie lotnicze rezygnują z lotów do Rosji Ukraina posiada informacje, że pierwsze linie lotnicze zaczęły rezygnować z lotów na rosyjskie lotniska po ogłoszeniu zagrożenia dronowego w przestrzeni powietrznej Federacji Rosyjskiej – poinformował w środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Jak podaje agencja Reuera, Ministerstwo Transportu Rosji poinformowało dziś, 3 września, że „udzieliło wyjaśnień zagranicznym liniom lotniczym dotyczącym rosyjskich lotnisk i środków bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej”.

Współpracują z nami bardzo ściśle i rozumieją wszystkie nasze zasady, standardy i sposób, w jaki zapewniamy bezpieczeństwo lotów - pisze rosyjska agencja informacyjna Interfax, cytując ministra transportu Andrieja Nikitina.

O czym jeszcze mówił dziś Putin podczas sesji plenarnej we Władywostoku? O tym poniżej.