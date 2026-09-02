„Logiczna reakcja”. Zełenski ogłasza: Linie lotnicze rezygnują z lotów do Rosji

RMF24

Ukraina posiada informacje, że pierwsze linie lotnicze zaczęły rezygnować z lotów na rosyjskie lotniska po ogłoszeniu zagrożenia dronowego w przestrzeni powietrznej Federacji Rosyjskiej – poinformował w środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Ukraiński przywódca nowe informacje w tej sprawie przekazał w opublikowanym nagraniu wideo. Otrzymujemy informacje, że pierwsze linie lotnicze zaczęły rezygnować z lotów do rosyjskich portów po naszym ostrzeżeniu o zagrożeniu dronowym, które obiektywnie istnieje w przestrzeni powietrznej Rosji – powiedział Zełenski.

Według niego taka decyzja jest „właściwą i całkowicie logiczną reakcją na istniejące fakty” w związku z wojną, której – jak stwierdził – Rosja nie chce zakończyć. Trzeba chronić życie. Ukraina oficjalnie poinformowała już organizacje międzynarodowe i partnerów o rzeczywistej sytuacji w rosyjskiej przestrzeni powietrznej – podkreślił prezydent.

Kampania blokady rosyjskiej przestrzeni powietrznej

Dzień wcześniej Wołodymyr Zełenski zapowiedział kampanię blokowania rosyjskiej przestrzeni powietrznej.

„Dziś chcemy ostrzec każdą linię lotniczą korzystającą z rosyjskiej przestrzeni powietrznej, każdego ubezpieczyciela oraz wszystkich, którzy nadal korzystają z kluczowych rosyjskich lotnisk: rosyjskie niebo staje się całkowicie niebezpieczne. Ukraina nie zagraża lotnictwu cywilnemu jako takiemu – żadnemu cywilnemu samolotowi. Po prostu na rosyjskim niebie będzie tyle dronów, że trzeba to brać pod uwagę. Choć rosyjskie władze nie informują o tym w należyty sposób, rosyjska przestrzeń powietrzna będzie de facto zamykana: wojna rozpętana przez Rosję zamyka jej niebo” - napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.

Prezydent zaznaczył, że Ukraina nie chce, aby ginęli niewinni ludzie, dlatego ostrzegł partnerów, że „na rosyjskim niebie skończyły się bezpieczne momenty”.

Według Zełenskiego ważne jest, aby ambasadorowie państw pracujący w Ukrainie oraz w Moskwie przekazali swoim stolicom informacje o tym, co rosyjska wojna oznacza dla kraju każdego z nich i narodu, gdyż każdy z dyplomatów doskonale zdaje sobie z tego sprawę. „Ważne jest, aby usłyszały to odpowiednie linie lotnicze, które obecnie latają na rosyjskie lotniska, przede wszystkim w Moskwie i Petersburgu, a także na inne kluczowe rosyjskie kierunki” - zauważył.

W środę tureckie tanie linie lotnicze Pegasus odwołały co najmniej jeden lot z Bodrum do Moskwy, którego start był zaplanowany na 2 września o godz. 0.05 – poinformował rosyjski kanał informacyjny Ostorożno Nowosti na Telegramie.