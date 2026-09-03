RMF24

Zapasy gazu w europejskich podziemnych magazynach są na najniższym poziomie od rozpoczęcia pomiarów w 2011 roku. Stwierdził to prezes Gazpromu Aleksiej Miller we Władywostoku, gdzie odbywa się Wschodnie Forum Ekonomiczne. Dodał, że „zima nadejdzie do Europy”. Dziś o poranku polskiego czasu na sesji plenarnej przemówił też Władimir Putin.

Wschodnie Forum Ekonomiczne rozpoczęło się we Władywostoku w Rosji na terenie kampusu Dalekowschodniego Uniwersytetu Federalnego 1 września. Potrwa do 4 września. Tematem przewodnim tegorocznego propagandowego wydarzenia jest „Daleki Wschód: Rozwój dla dobra ludzi”. Forum jest organizowane - przy wsparciu rządu rosyjskiego - przez Fundację Roskongres, która ma „budować pozytywny wizerunek” gospodarczy i polityczny Rosji na arenie międzynarodowej.

Prezes Gazpromu o „europejskich rezerwach gazu”

Na ostatniej sesji przemawiał prezes Gazpromu, który odpowiedział m.in. na pytanie o europejskie rezerwy gazu.

Zima zawita do Europy – powiedział z subtelnym uśmiechem Aleksiej Miller, gdy zapytano go, czy Europa ma dość paliwa na nadchodzący sezon zimowy.

Jakie zapasy gazu faktycznie ma Europa według Gas Infrastructure Europe?

Zapasy gazu ziemnego w magazynach UE wynoszą 65 proc. wobec średniej 5-letniej na tę porę wynoszącej 82,4 proc. Z wyliczeń firmy Gas Infrastructure Europe wynika, że w magazynach znajduje się 739,15 TWh gazu. Tak sytuacja wygląda w poszczególnych krajach:

w Polsce w magazynach gazu jest 34,60 TWh paliwa, a ich zapełnienie wynosi 93,9 proc. wobec sezonowej średniej 5-letniej wynoszącej 94,9 proc.,

w magazynach gazu jest 34,60 TWh paliwa, a ich zapełnienie wynosi 93,9 proc. wobec sezonowej średniej 5-letniej wynoszącej 94,9 proc., w Niemczech magazyny gazu są obecnie zapełnione w 53,3 proc., a średnia 5-letnia to 80,8 proc.,

magazyny gazu są obecnie zapełnione w 53,3 proc., a średnia 5-letnia to 80,8 proc., we Francji to 71,7 proc. przy średniej 5-letniej na poziomie 88,2 proc.,

to 71,7 proc. przy średniej 5-letniej na poziomie 88,2 proc., we Włoszech w magazynach wypełnienie gazem wynosi 83,2 proc.,

w magazynach wypełnienie gazem wynosi 83,2 proc., w Austrii 67,0 proc.,

67,0 proc., w Hiszpanii 73,5 proc.

73,5 proc. w Holandii zapełnienie magazynów gazem wynosi obecnie 47,7 proc., a średnia 5-letnia na tę porę to 75,4 proc.

zapełnienie magazynów gazem wynosi obecnie 47,7 proc., a średnia 5-letnia na tę porę to 75,4 proc. Węgrzy mają magazyny gazu wypełnione w 69,5 proc.,

mają magazyny gazu wypełnione w 69,5 proc., Czesi w 70,8 proc.

Putin: Deficyt budżetowy Rosji „nie jest krytyczny”

Dziś o poranku polskiego czasu przemówienie wygłosił Władimir Putin.

Mamy jeden z najniższych na świecie wskaźników zadłużenia publicznego. W kwestii deficytu nie ma nic krytycznego. Staramy się działać uważnie i skrupulatnie, aby nie przeciążyć systemu finansowego, a zwłaszcza banków prywatnych - powiedział.

Głos zabrali również prezydent Indonezji Prabowo Subianto, premier Mongolii Nyam-Osoryn Uchral, ​​pierwszy wiceprezydent Myanmaru Nyo Saw i wicepremier Chin Ding Xuexiang.

Putin nazwał Indonezję kluczowym partnerem Rosji w Azji Południowo-Wschodniej i powiedział, że kraje rozwijają współpracę w dziedzinie technologii informatycznych, rolnictwa i przemysłu. Przypomniał, że kraje podpisały umowę o wolnym handlu.

Od lat łączą nas więzy przyjaźni. Handel rozwija się i rośnie. W zeszłym roku wzrósł o ponad 12 proc. - powiedział Putin.

W swoim przemówieniu wezwał do intensyfikacji poszukiwań surowców mineralnych we wschodnich i północnych regionach kraju, w tym w Arktyce. Stwierdził, że Rosja musi „umocnić same fundamenty, czyli bazę surowcową”, poprzez zwiększenie liczby badań geologicznych. Wskazał przy tym na znaczne zasoby miedzi, węgla koksowego, cynku, rudy żelaza i złota, a także ropy naftowej, gazu ziemnego i metali ziem rzadkich. Podkreślił również, że surowce powinny być w coraz większym stopniu przetwarzane na miejscu.

Artykuł w trakcie aktualizacji.