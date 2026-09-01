Zełenski ostrzega linie lotnicze: Rosyjskie niebo przestało być bezpieczne

RMF24

W wieczornym przemówieniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegł przewoźników lotniczych, ubezpieczycieli i użytkowników rosyjskich lotnisk przed rosnącym zagrożeniem w przestrzeni powietrznej Rosji. Zapowiedział, że wojna wywołana przez Kreml faktycznie prowadzi do zamykania rosyjskiego nieba.

W wieczornym wystąpieniu 1 września Zełenski zwrócił się do wszystkich linii lotniczych korzystających z rosyjskiej przestrzeni powietrznej, a także do ubezpieczycieli i podmiotów wykorzystujących kluczowe lotniska w Rosji.

Rosyjskie niebo staje się całkowicie niebezpieczne – oświadczył ukraiński przywódca.

Podkreślił jednocześnie, że Ukraina nie stanowi zagrożenia dla cywilnego lotnictwa. Zaznaczył jednak, że obecność dronów nad terytorium Rosji musi zostać uwzględniona przez wszystkich korzystających z tamtejszej przestrzeni powietrznej.

„Wojna zamyka rosyjskie niebo”

Zdaniem Zełenskiego rosyjskie władze nie przekazują informacji o sytuacji w sposób, który odpowiadałby skali ryzyka. Prezydent Ukrainy ocenił, że rosyjska przestrzeń powietrzna będzie de facto zamknięta dla ruchu.

Wojna rozpętana przez Rosję zamyka jej niebo – stwierdził.

Zapowiedział, że ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz odpowiednie instytucje przekażą międzynarodowym organizacjom pełne informacje o zagrożeniach dla lotnictwa cywilnego nad Rosją.

Zełenski powiedział również, że Kijów jest gotowy wprowadzać czasowe i ograniczone terytorialnie przerwy w użyciu dronów nad Rosją, jeśli zwrócą się o to partnerzy w związku z działaniami dyplomatycznymi.

Przypomniał, że Ukraina – na prośbę strony amerykańskiej – wstrzymała uderzenia w kierunku Moskwy i Petersburga 25, 26 i 27 sierpnia (decyzja związana była z przylotem do Rosji szefa CIA). Jak dodał, Rosja w tym czasie nie przerwała ataków na Ukrainę.

Ukraiński prezydent podkreślił, że jego kraj popiera działania na rzecz zakończenia wojny, ale zaznaczył, że cywilne samoloty nie powinny znajdować się w przestrzeni, w której operują drony.