Wśród protestujących byli głównie starsi ludzie, którzy w rozmowach z mołdawskimi dziennikarzami tłumaczyli, że wyszli na ulice m.in. z powodu drastycznego wzrostu kosztów życia w kraju. Wcześniej, przed południem, jadący na protest do stolicy zablokowali też autostradę prowadzącą do Kiszyniowa.

Napięta sytuacja

Sytuacja w Mołdawii jest napięta od kilku dni: powołano tam nowy rząd po dymisji poprzedniego. W niedawnym wystąpieniu prezydent Sandu oskarżyła m.in. Rosję i opozycję o próbę zamachu stanu, którego celem jest destabilizacja i odsunięcie od władzy partii Działania i Solidarności.

Wczoraj mołdawski wywiad SIS poinformował, że zatrzymał dwóch obcokrajowców pod zarzutem przygotowywania aktów dywersyjnych.



Z dokumentu SIS wynika, że mężczyźni pochodzili z różnych państw i mieli powiązania “z ośrodkami wywrotowymi z zagranicy".



"Byli zaangażowani w działania służące gromadzeniu informacji wywiadowczych w celu realizacji planu destabilizacji sytuacji wewnętrznej w kraju, w tym doprowadzenia do gwałtownej zmiany porządku konstytucyjnego w Republice Mołdawii" - napisało w oświadczeniu SIS.



Mołdawski wywiad ustalił, że domniemani dywersanci zbierali m.in. dane dotyczące urzędów państwowych oraz obiektów infrastruktury krytycznej.



"Brali też aktywny udział w monitorowaniu i dokumentowaniu procesów społecznych i politycznych w naszym kraju oraz protestów organizowanych w stolicy przez niektóre siły polityczne" - podał SIS, dodając, że obaj cudzoziemcy zostali już "uznani za osoby niepożądane w Mołdawii przez okres 10 lat i usunięci z jej terytorium".

Podobieństwa do sytuacji przed nielegalną aneksją Krymu

W poniedziałek telewizja CNN pisała, że ostatnie groźby kierowane przez Rosję wobec Mołdawii “wykazują uderzające podobieństwo do działań podjętych przez Moskwę przed nielegalną aneksją w 2014 r. Krymu".



Stacja przypomniała przedstawione przez mołdawską prezydent Maię Sandu 13 lutego informacje ukraińskich służb, według których Rosja planowała w Mołdawii działania dywersyjne. Miały one polegać na użyciu pochodzących z Serbii, Białorusi, Rosji i Czarnogóry osób z przeszkoleniem wojskowym do ataków na urzędy państwowe.



W ramach działań prewencyjnych władze Mołdawii zakazały wjazdu na swoje terytorium kibicom serbskiego klubu Partizan Belgrad, którzy planowali przybyć na rozgrywany 16 lutego w Kiszyniowie mecz Ligi Konferencji przeciwko Sheriffowi Tyraspol.



Mołdawskie służby uniemożliwiły też wjazd pięcioosobowej grupie bokserów z Czarnogóry oraz jej trenerowi. Zespół zmierzał na rozgrywany w Kiszyniowie od 15 do 17 lutego międzynarodowy turniej pięściarzy.