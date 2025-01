11 osób zostało rannych w wypadku promu pasażerskiego w porcie w Hamburgu. W wyniku gwałtownego zderzenia promu z barką, burta statku oderwała się od kadłuba.

11 osób rannych w zderzeniu promu z barką / Jonas Walzberg / PAP/EPA

Barka transportowa zderzyła się z liniowym promem na rzece Łabie w największym porcie morskim Niemiec - Hamburgu. Do zdarzenia doszło w pobliżu mostu Köhlbrand w południowo-zachodniej części miasta, około godz. 6:43 w poniedziałek.

W wyniku kolizji burta promu oderwała się, a 11 osób zostało rannych. Agencja dpa, powołując się na rzecznika straży pożarnej, poinformowała, że jedna osoba odniosła obrażenia zagrażające życiu.

Mimo poważnych uszkodzeń, prom zdołał dopłynąć do nabrzeża.

Dochodzenie w sprawie przyczyn wypadku prowadzi niemiecka policja wodna.

Hamburg to port morski nad rzeką Łabą, położony około 100 kilometrów od ujścia rzeki do Morza Północnego. Jest to największy port morski Niemiec i jeden z najbardziej ruchliwych w Europie - przypomina dpa.