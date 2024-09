Wojna na pełną skalę nie leży w niczyim interesie; rozwiązanie dyplomatyczne jest nadal możliwe - powiedział prezydent USA Joe Biden w przemówieniu w debacie Zgromadzenia Ogólnego ONZ, odnosząc się do konfliktu między Izraelem i libańskim Hezbollahem. Nie odpuścimy w naszym wsparciu Ukrainy aż do jej zwycięstwa i sprawiedliwego pokoju - mówił Biden.

Joe Biden podczas wystąpienia w ONZ / JUSTIN LANE / PAP/EPA

Wojna na pełną skalę nie leży w niczyim interesie. Nawet jeśli sytuacja się zaostrzyła, rozwiązanie dyplomatyczne jest nadal możliwe. W rzeczywistości pozostaje to jedyną drogą do trwałego bezpieczeństwa, pozwalającą mieszkańcom obu krajów bezpiecznie wrócić do domów przy granicy. Nad tym pracujemy, nad tym pracujemy nieustannie - zapewnił Biden, komentując eskalację przemocy między Izraelem i Hezbollahem.

Prezydent USA wezwał też do jak najszybszego zakończenia wojny w Strefie Gazy oraz zaprzestaniem przemocy Izraela "wobec niewinnych Palestyńczyków na Zachodnim Brzegu".

Ustalmy warunki lepszej przyszłości, w tym rozwiązanie dwupaństwowe, w którym Izrael cieszy się bezpieczeństwem, pokojem, pełnym uznaniem i normalizacją stosunków, a Palestyńczycy cieszą się bezpieczeństwem, godnością i samostanowieniem - zaznaczył prezydent.

Biden: Nie odpuścimy wsparcia dla Ukrainy

Nie odpuścimy w naszym wsparciu Ukrainy aż do jej zwycięstwa i sprawiedliwego pokoju - powiedział Biden.

Świat musi teraz dokonać kolejnego wyboru. Czy będziemy kontynuować nasze wsparcie, aby pomóc Ukrainie wygrać tę wojnę, czy odejdziemy i pozwolimy, by agresja zwyciężyła, a naród został zniszczony? Znam swoją odpowiedź. Nie możemy pozwolić się zmęczyć, nie możemy odwrócić wzroku i nie zaprzestaniemy naszego wsparcia dla Ukrainy, aż do zwycięstwa Ukrainy i osiągnięcia sprawiedliwego i trwałego pokoju - powiedział amerykański prezydent w swoim ostatnim wystąpieniu w debacie generalnej Zgromadzenia Ogólnego.

Niepokojące słowa Guterresa

Wcześniej sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres podczas otwarcia debaty generalnej na 79. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku powiedział, że świat jest "beczką prochu" i "dąży do tego, co niewyobrażalne".

Wojna w Ukrainie rozprzestrzenia się bez żadnych oznak zakończenia. Cywile płacą cenę w postaci rosnących liczb zabitych, rozbitego życia i społeczności. Przyszedł czas na sprawiedliwy pokój oparty na Karcie Narodów Zjednoczonych, prawie międzynarodowym i rezolucjach ONZ - powiedział Guterres.

Wezwał też do reformy systemu ONZ, twierdząc, że coraz więcej krajów "czuje (...), że może deptać prawo międzynarodowe".

Czują (...), że mogą nie zwracać uwagi na międzynarodowe konwencje praw człowieka czy decyzje międzynarodowych trybunałów. Że mogą pokazywać figę międzynarodowemu prawu humanitarnemu, że mogą najeżdżać inne kraje, dewastować całe społeczeństwa lub całkowicie gardzić dobrobytem swojego własnego narodu i nic się im nie stanie - powiedział Guterres.

Jesteśmy w erze wielkiej transformacji, stając w obliczu wyzwań, jakich nigdy kiedykolwiek nie widzieliśmy, wyzwań, które wymagają globalnych rozwiązań. A mimo to geopolityczne podziały się pogłębiają. Planeta nadal się nagrzewa. Wojny szaleją i nie wiadomo, jak się zakończą, a nuklearne groźby i nowe bronie rzucają mroczny cień. Zbliżamy się do niewyobrażalnego, beczki prochu, która pochłonie cały świat - ostrzegał.

Zapewniał jednak, że światowe problemy są rozwiązywalne, jeśli państwa skończą z bezkarnością, zreformują system ONZ (poparł m.in. włączenie państw Afryki jako stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ) i będą pracować razem. Jako przykład takiej współpracy wymienił przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne "Pakt dla Przyszłości", w którym zobowiązały się do wzmocnienia ONZ, przyspieszenia zielonej transformacji i osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDN).