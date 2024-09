Jak poinformował dziś rano Adem Mehmedović z władz gminy Srebrenica, "ogłosiliśmy stan wyjątkowy we wsi Luka, znajdującej się najbliżej płomieni". Dziś rano wysłaliśmy do wioski maszyny, aby zaorały drogi w celu ochrony zabudowań przed ogniem. Przygotowaliśmy także zaplecze do ewentualnej ewakuacji mieszkańców - mówił. Dodał że "sytuację pogarsza słaba komunikacja, biorąc pod uwagę fakt, że jest to górska wieś oddalona o 50 km od Srebrenicy. Połączenia są kiepskie i trudno nam skontaktować się z ludźmi, którzy są na miejscu".



"Ogień rozprzestrzenia się po niedostępnym terenie i stromych zboczach. Strażacy twierdzą, że nie da się go ugasić z lądu, ponieważ jest niedostępny i niebezpieczny dla ludzi i sprzętu" - donosi agencja Srna.