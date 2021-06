Korea Południowa stworzy system obrony przeciwrakietowej zbliżony do izraelskiej Żelaznej Kopuły, by chronić kluczową infrastrukturę przed dalekosiężną artylerią i rakietami Korei Północnej – zdecydowały władze w Seulu.

Izraelska Żelazna Kopuła w akcji / ABIR SULTAN / PAP/EPA

Komitet pod kierownictwem ministra obrony Suk Wuka zatwierdził budżet w wysokości 2,89 bln wonów (2,56 mld USD) na opracowanie systemu, którego budowa ma się rozpocząć w przyszłym roku i zostać ukończona mniej więcej w roku 2035 - poinformowała wojskowa agencja DAPA, odpowiedzialna za zakup sprzętu.



"Projekt opracowany jest w celu zabezpieczenia systemu przechwytującego przy użyciu naszych własnych technologii, by zwiększyć nasze zdolności do odpowiedzi na zagrożenie wrogą artylerią dalekiego zasięgu, tak aby chronić kluczowe instytucje oraz infrastrukturę wojskową" - napisała DAPA w komunikacie.



Komentatorzy zwracają uwagę, że obszar metropolitarny Seulu, na którym mieszka mniej więcej połowa spośród 52 mln obywateli Korei Płd., leży w zasięgu północnokoreańskiej artylerii. W ubiegłym roku rząd Korei Płd. zapowiedział budowę "koreańskiej Żelaznej Kopuły", by chronić przed tym zagrożeniem kluczową infrastrukturę.



Korea Północna wciąż rozwija swój arsenał

Według południowokoreańskich wojskowych reżim w Pjongjangu ma około tysiąca dział i wyrzutni rakiet rozmieszczonych wzdłuż linii demarkacyjnej, a większość z nich wycelowana jest w aglomerację Seulu - przekazała agencja Yonhap.



Korea Płn. wciąż rozwija swój arsenał, a w ciągu ostatnich kilku lat, na tle impasu w negocjacjach nuklearnych z USA i ochłodzenia w relacjach z Koreą Płd., zaprezentowała nowe rodzaje pocisków balistycznych krótkiego zasięgu i wieloprowadnicowych wyrzutni rakiet.



Izraelska Żelazna Kopuła, wprowadzona do użytku w 2011 roku, powstrzymała w maju większość spośród ponad 4 tys. pocisków wystrzelonych przez palestyńskie bojówki z kontrolowanej przez Hamas Strefy Gazy w czasie trwającej 11 dni eskalacji konfliktu izraelsko-palestyńskiego.