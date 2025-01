Około 100-metrowy statek, pływający pod banderą Cypru, osiadł na mieliźnie u wybrzeży Toskanii. Jednostka uszkodziła molo w miejscowości Marina di Massa.

Statek Guang Rong na mieliźnie u wybrzeży Toskanii / Rex Features/Stefano Dalle Luche/Shutterstock / East News

O zdarzeniu z udziałem statku towarowego Guang Rong poinformowała włoska straż przybrzeżna.

Doszło do niego we wtorek w nocy.

Jednostka transportująca gruz osiadła na mieliźnie w pobliżu molo w Marina di Massa. Zboczenie z kursu spowodowała zła pogoda.

/ Rex Features/Stefano Dalle Luche/Shutterstock / East News

Włoskie służby poinformowały, że załoga jest bezpieczna.

Gubernator Toskanii Eugenio Giani informował w środę, że sytuację po wypadku Guang Rong monitorowała Agencja Ochrony Środowiska. Włodarz wskazał, że z jednostki mogło wyciec paliwo silnikowe, "w bardzo ograniczonych ilościach w porównaniu do tankowca".

We wtorek dwa położone na zachodnim wybrzeżu Włoch regiony - Toskanię i Ligurię, nawiedziła fala złej pogody. Jak donosi agencja ANSA, zalanych zostało kilka obszarów we Florencji. Z kolei w Genui zawalił się dom. Gdzieniegdzie rzeki występowały z brzegów. Dochodziło również do osunięć się ziemi.