Co najmniej 22 osoby zmarły, 16 jest w stanie krytycznym, a w sumie w szpitalach po zatruciu nielegalnym alkoholem leczonych jest 46 pacjentów. Cztery osoby zostały zatrzymane w związku z tą sprawą - poinformowała kancelaria gubernatora prowincji Stambuł.

Zdj. ilustracyjne / ZOLTAN BALOGH / PAP/EPA

Według komunikatu władz 11 ofiar śmiertelnych i pięć osób hospitalizowanych to cudzoziemcy.



Reuters podaje, że tureckie służby bezpieczeństwa prowadzą ostatnio liczne operacje w całym kraju przeciw producentom i sprzedawcom nielegalnie produkowanego alkoholu.



Rząd wprowadził bardzo wysoki podatek od alkoholu. Ekonomiści ostrzegają, że jego nadmierne opodatkowanie skłania ludzi do nielegalnej produkcji i z czasem zwiększa wydatki państwa na opiekę medyczną oraz prowadzi do śmiertelnych zatruć - relacjonuje Reuters.