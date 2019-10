Czworo Polaków, trzech mężczyzn i jedna kobieta w wieku 40-50 lat, zostało zatrzymanych w Szwecji związku z procederem handlu ludźmi - podała w środę szwedzka policja. Podejrzani oferowali rodakom pracę, a w rzeczywistości zmuszali ich do kradzieży.

/ Zdjęcie udostępnione / Pexels

Udało nam się zatrzymać grupę przestępczą, która sprowadzała do Szwecji przede wszystkim Polaków, obiecując im pracę oraz mieszkanie, a w rzeczywistości ludzie ci byli zmuszani do kradzieży oraz koczowania w namiotach - powiedział Per Bjoerkman z wydziału policji ds. zwalczania międzynarodowej przestępczości zorganizowanej.

Jak tłumaczył policjant, "w ten sposób kilkanaście osób, będących w trudnej sytuacji życiowej, w zamian za jedzenie, zapewniało swoim zleceniodawcom dochód". Poszkodowanych może być więcej, gdyż proceder ten trwał od dłuższego czasu - dodał.

W wyniku policyjnej akcji śledczym udało się odnaleźć towar skradziony głównie ze sklepów w zachodniej Szwecji oraz w innych krajach skandynawskich.



Szwedzka prokuratura zakwalifikowała sprawę sprowadzania oraz zmuszania do pracy, w tym wypadku, kradzieży, jako handel ludźmi.



W 2010 roku w mieście Solna pod Sztokholmem miała miejsce opisywana przez media głośna sprawa 46-letniej Polki romskiego pochodzenia, która sprowadzała do pracy kobiety z Polski. W rzeczywistości znęcała się nad nimi, zmuszając m.in. do kradzieży.