Ministerstwo Zjednoczenia Korei Południowej poinformowało, że Korea Północna czwarty dzień z rzędu nie odpowiedziała na regularne połączenie przez międzykoreański kanał łączności. Połączenia odbywają się zwykle w dni powszednie o godzinie 9.00 i 17.00.

Kim Dzong Un na zdjęciu z grudnia 2022 roku. / JEON HEON-KYUN / PAP/EPA

Rozważamy możliwość jednostronnego odcięcia przez Pjongjang - powiedział na konferencji prasowej rzecznik resortu Koo Byoung-sam. Dodał, że po raz pierwszy od października 2021 r. wszystkie międzykoreańskie połączenia wojskowe lub inne kanały łącznikowe między obydwoma krajami zostały wstrzymane na dłużej niż jeden dzień.

Jak pisze Bloomberg, Go Myong-hyun z think tanku Asan Institute for Policy Studies ocenia, że zerwanie połączenia przez Północ "to część jej polityczno-dyplomatycznej odpowiedzi, sposób na wyrażenie silnego niezadowolenia ze wspólnych ćwiczeń USA i Korei Południowej".

Jest mało prawdopodobne, aby był to krok w kierunku eskalacji, ale raczej reakcja wet za wet przeciwko wspólnym ćwiczeniom wojskowym i znacznie bardziej podwyższonej postawie odstraszania ze strony Korei Południowej i USA - powiedział Go.

Stany Zjednoczone, Japonia i Korea Południowa przeprowadziły w tym miesiącu wspólne ćwiczenia wojskowe na wodach u wybrzeży południowokoreańskiej wyspy Jeju (Czedżu). Korea Północna odpowiedziała ostrzeżeniem, że USA i ich sojusznicy sprowadzają na siebie poważne niebezpieczeństwo i że jej arsenał nuklearny jest gotowy do użycia w dowolnym momencie.