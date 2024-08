​Podczas uroczystości z okazji 79. rocznicy ataku atomowego USA na Nagasaki burmistrz tego miasta zaapelował o likwidację broni jądrowej i wezwał do poszukiwania dyplomatycznych rozwiązań konfliktów toczących się na świecie, w tym wojny w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie - podała w piątek agencja Kyodo.

79. rocznica zrzucenia bomby atomowej na Nagasaki. Kolejne apele o likwidację tej broni / JIJI PRESS JAPAN / PAP

Ze względu na niepewność co do tego, kiedy rosyjska inwazja na Ukrainę dobiegnie końca i rosnące obawy o rozszerzenie się zasięgu konfliktów zbrojnych na Bliskim Wschodzie, stoimy obecnie w obliczu krytycznej sytuacji. Wzrasta prawdopodobieństwo zaniku ważnych norm, których przestrzegaliśmy do tej pory - ostrzegł burmistrz Nagasaki Shiro Suzuki podczas przemówienia w Parku Pokoju w tym mieście.