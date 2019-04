ZNP, FZZ i większość organizacji pracodawców nie weźmie udziału w okrągłym stole na temat oświaty na Stadionie PGE Narodowym - to jedna z głównych informacji wtorku. Inna to sensacyjne oświadczenie po posiedzeniu prezydium Rady Dialogu Społecznego w warszawskim Centrum Dialog: Międzyszkolny Komitet Strajkowy zaapelował o sklasyfikowanie maturzystów. Tematem dnia były także groźne pożary lasów w całym kraju i burze piaskowe nad Polską. Oto nasze podsumowanie dnia.

Klasyfikujemy maturzystów – zapowiedzieli nauczyciele z Międzyszkolnego Komitetu Strajkowego. Zaznaczają, że strajk nie zostaje przerwany ani zawieszony

Po raz kolejny rząd polski nie zdał egzaminu. Zdaliśmy go my, nauczyciele, podejmując decyzję o tym, że klasyfikujemy uczniów - poinformowała Beata Trapnell, przedstawicielka Ogólnopolskiego Międzyszkolnego Komitetu Strajkowego (OMKS), po kolejnym spotkaniu rządu ze strajkującymi nauczycielami.

ZNP i FZZ nie wezmą udziału w obradach okrągłego stołu

Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych zapowiedziały, że nie wezmą udziału w okrągłym stole edukacyjnym na PGE Narodowym. "Kierownictwo ZNP nie weźmie udziału w obradach okrągłego stołu o oświacie. Oczekujemy, że to będzie poważna debata organizowana przez prezydenta w ramach Rady Dialogu Społecznego" - poinformował prezes ZNP Sławomir Broniarz. Z kolei szef Branży Nauki, Oświaty i Kultury FZZ Sławomir Wittkowicz oświadczył: "Nie wiemy, jaki będzie format okrągłego stołu w sprawie oświaty, kto, jak i o czym będzie debatować. Pozwala to wątpić w czystość intencji rządu".



"Uszy zamknięte na nasze wołanie". Manifestacja nauczycieli przed MEN

We wtorek nauczyciele manifestowali przed ministerstwem edukacji w Warszawie. Na alei Szucha było kilka tysięcy osób. "Nie damy sobie wmówić, że to jest robione na czyjeś życzenie, na czyjeś zlecenie czy w porozumieniu z tym, czy innym działaczem partyjnym. To jest nasz protest. Nasz nauczycielski protest" - mówił podczas manifestacji Sławomir Broniarz i podkreślił, że nauczyciele nie przerwą strajku.



Groźne pożary lasów w całym kraju

Tylko we wtorek w całej Polsce wybuchło 190 pożarów lasów i 440 pożarów traw - podało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.. Silny wiatr i sucha ściółka sprzyja rozprzestrzenianiu się żywiołu.

Iustitia protestuje przeciw porównaniu przez premiera sędziów z kolaborantami

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia jest oburzony słowami premiera, który przyrównał sędziów do kolaborantów z czasów II wojny światowej. "W naszej ocenie uwłaczają one godności piastowanego przez Pana urzędu" - piszą sędziowie w liście, skierowanym wczoraj do Mateusza Morawieckiego. "Tak krótka wypowiedź stanowi mieszankę manipulacji i nieprawdy" - dodają.

Notre Dame z przezroczystym dachem? Mnożą się petycje protestacyjne!

Zaostrza się polemika wokół odbudowy paryskiej katedry Notre Dame - częściowo zniszczonej przez gigantyczny pożar. Mnożą się petycje przeciwko projektom dobudowania do średniowiecznej świątyni nowoczesnych elementów architektonicznych.



Stanisław Jędryka nie żyje

Nie żyje Stanisław Jędryka. Miał 85 lat. Był twórcą popularnych filmów i seriali takich jak "Do przerwy 0:1", "Podróż za jeden uśmiech" i "Stawiam na Tolka Banana". O śmierci reżysera poinformowało na swojej stronie Stowarzyszenie Filmowców Polskich.

Burze piaskowe nad Polską. Dotarł do nas pył znad Sahary

Nad Polskę napłynęły z południa masy gorącego powietrza wypełnione pyłem znad Sahary. Pył znad afrykańskiej pustyni ograniczył widoczność w wielu miejscach. Z powodu burzy piaskowej na drodze krajowej numer 60 między Makowem Mazowieckim a Różanem w województwie mazowieckim zderzyły się dwie ciężarówki.

Kidawa-Błońska: Ten okrągły stół jest absolutnie bez sensu

