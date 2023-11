Uznała to za wyjątkowe osiągnięcie nie tylko świadczące o niezmiennym uroku twórczości Tamary de Łempickiej, ale świadczącej o głębokiej więzi artystycznej, jaką łączyła ją ze swoją piękną córką, która często była jej modelką.

"Ogromny sukces tej sprzedaży jeszcze bardziej umacnia pozycję Tamary jako jednej z najwybitniejszych artystek wszechczasów" - oceniła Rubio.

Tamara Łempicka (Tamara de Lempicka) była polską malarką epoki art déco. Urodziła się prawdopodobnie w Moskwie w 1896 r., ale biografie podają, że w Warszawie w 1898 r. lub 1900 r. Jej matka była Polką, ojciec rosyjskim Żydem. Wychowywała ją matka i dziadkowie w Warszawie. Rodzina należała do elity towarzyskiej i kulturalnej. W wieku kilkunastu lat wyjechała do rodziny w Petersburgu, gdzie poznała przyszłego męża, prawnika Tadeusza Łempickiego. W 1918 r. zamieszkali w Paryżu. We Francji artystka studiowała i tu ukształtowała swój charakterystyczny styl. W 1927 r. para rozwiodła się z powodu romansów malarki. W 1938 r. wraz z drugim mężem baronem Raoulem Kuffnerem wyemigrowała do USA. Tu stała się portrecistką gwiazd Hollywood. Ostatnie lata życia spędziła w Meksyku. Tam, w Cuernavace, zmarła 18 marca 1980 r.

Media łączą czwartkową aukcję w Christie's z zakończeniem pewnej ery. Była ostatnią, którą prowadził globalny prezes Christie, Jussi Pylkkänen. Odchodzi on z firmy po 38 latach. Łączna suma sprzedaży czwartkowego wieczoru osiągnęła szacunkową kwotę niemal 660 mln dolarów nie licząc opłat.