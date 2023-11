W czasie świątecznego, niepodległościowego weekendu sprawdzamy, jak Polska zmienia się... administracyjnie. Na mapie naszego kraju od stycznia pojawią się aż 34 nowe miasta. Najwięcej, jedenaście z nich, położonych jest na Mazowszu. W Faktach RMF FM odwiedzamy mazowiecką miejscowość Przytyk w powiecie radomskim, który także od stycznia zyska prawa miejskie.

Przytyk

Ta zmiana to więcej obaw niż nadziei. Mieszkam tu od urodzenia i czuję się jak na wsi. Z domu do najbliższego sklepu mam półtora kilometra, drogi, które prowadzą do mnie, do domu są złej jakości, może coś się zmieni od stycznia, chociaż mocno na to nie liczę. Miasta oznaczają inne reguły niż wieś, mam wątpliwości, czy to dobra zmiana - komentuje część mieszkańców miejscowości Przytyk w rozmowie z naszym reporterem.

Przytyk i tak jest rozbudowywany w ostatnich latach, przejeżdża tu sporo samochodów. Jesteśmy niedaleko od Warszawy, za chwilę odbieram wnuczka, który był na stadionie Legii. Jest sporo zajęć w gminnym ośrodku kultury, ja chodzę na jogę, chłopaki grają w piłkę. Nie chciałam nigdy mieszkać w mieście, bo nie lubię gwaru, a od stycznia pewnie będę żyć w mieście - mówi jedna z mieszkanek miejscowości Przytyk.

Od stycznia 2024 roku status miasta uzyskają:

Bobrowniki - w gminie Bobrowniki, w powiecie lipnowskim, w województwie kujawsko-pomorskim,

Kikół - w gminie Kikół, w powiecie lipnowskim, w województwie kujawsko- pomorskim,

Gąsawa - w gminie Gąsawa, w powiecie żnińskim, w województwie kujawsko- pomorskim,

Piszczac - w gminie Piszczac, w powiecie bialskim, w województwie lubelskim,

Turobin - w gminie Turobin, w powiecie biłgorajskim, w województwie lubelskim,

Czemierniki - w gminie Czemierniki, w powiecie radzyńskim, w województwie lubelskim,

Brody - w gminie Brody, w powiecie żarskim, w województwie lubuskim,

Grabów - w gminie Grabów, w powiecie łęczyckim, w województwie łódzkim,

Kiernozia - w gminie Kiernozia, w powiecie łowickim, w województwie łódzkim,

Białaczów - w gminie Białaczów, w powiecie opoczyńskim, w województwie łódzkim,

Żarnów - w gminie Żarnów, w powiecie opoczyńskim, w województwie łódzkim,

Inowłódz - w gminie Inowłódz, w powiecie tomaszowskim, w województwie łódzkim,

Osjaków - w gminie Osjaków, w powiecie wieluńskim, w województwie łódzkim,

Bolesławiec - w gminie Bolesławiec, w powiecie wieruszowskim, w województwie łódzkim,

Parzęczew - w gminie Parzęczew, w powiecie zgierskim, w województwie łódzkim,

Maciejowice - w gminie Maciejowice, w powiecie garwolińskim, w województwie mazowieckim,

Głowaczów - w gminie Głowaczów, w powiecie kozienickim, w województwie mazowieckim,

Magnuszew - w gminie Magnuszew, w powiecie kozienickim, w województwie mazowieckim,

Ciepielów - w gminie Ciepielów, w powiecie lipskim, w województwie mazowieckim,

Sienno - w gminie Sienno, w powiecie lipskim, w województwie mazowieckim,

Dobre - w gminie Dobre, w powiecie mińskim, w województwie mazowieckim,

Siennica - w gminie Siennica, w powiecie mińskim, w województwie mazowieckim,

Osieck - w gminie Osieck, w powiecie otwockim, w województwie mazowieckim,

Gielniów - w gminie Gielniów, w powiecie przysuskim, w województwie mazowieckim,

Odrzywół - w gminie Odrzywół, w powiecie przysuskim, w województwie mazowieckim,

Przytyk - w gminie Przytyk, w powiecie radomskim, w województwie mazowieckim,

Strzeleczki - w gminie Strzeleczki, w powiecie krapkowickim, w województwie opolskim,

Bircza - w gminie Bircza, w powiecie przemyskim, w województwie podkarpackim,

Jawornik Polski - w gminie Jawornik Polski, w powiecie przeworskim, w województwie podkarpackim,

Przyrów - w gminie Przyrów, w powiecie częstochowskim, w województwie śląskim,

Gowarczów - w gminie Gowarczów, w powiecie koneckim, w województwie świętokrzyskim,

Bogoria - w gminie Bogoria, w powiecie staszowskim, w województwie świętokrzyskim,

Rychtal - w gminie Rychtal, w powiecie kępińskim, w województwie wielkopolskim,

Mieścisko - w gminie Mieścisko, w powiecie wągrowieckim, w województwie wielkopolskim.