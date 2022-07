Zwrot akcji w sprawie zabójstwa holenderskiego dziennikarza śledczego Petera R. de Vriesa. Wyrok może zostać odroczony, a śledztwo ponownie otwarte, po tym jak pojawił się nowy świadek - informuje portal RTL Nieuws. Za zabicie de Vriesa oskarżeni Holender Delano G. i Polak Kamil E. mieli otrzymać 150 tys. euro. Zbrodnię miał zlecić inny Polak.

Sędziowie podczas procesu w sprawie zabójstwa dziennikarza / ROBIN VAN LONKHUIJSEN / PAP/EPA

Ta zbrodnia wstrząsnęła Holandią. 6 lipca de Vries, popularny reporter śledczy, został postrzelony po opuszczeniu studia telewizyjnego RTL4 w Amsterdamie. Zmarł kilka dni później w szpitalu.

Przed sądem w Amsterdamie trwa obecnie proces podejrzanych o dokonanie zbrodni. Jednym z oskarżonych jest Kamil E., który prowadził samochód podczas jazdy z miejsca zamachu. Drugim podejrzanym jest 22-letni Delano G., który miał pociągnąć za spust. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami sąd w Amsterdamie ma wydać wyrok w najbliższy czwartek 14 lipca. Prokuratura żąda dla obu oskarżonych dożywotniej kary więzienia.

Wszystko wskazuje jednak na to, że wyrok nie zostanie wydany we wskazanym terminie, a śledztwo zostanie ponownie otwarte. W poniedziałek prokuratura przekazała mediom, że zna już tożsamość zleceniodawcy zabójstwa. Z ustaleń śledczych wynika, że jest nim obywatel Polski Krystian M., podejrzewany także o usiłowanie zabójstwa innego Holendra w październiku 2021 r.

Dodatkowo - jak ujawnił portal RTL Nieuws - pojawił się nowy świadek, który przekazał prokuraturze dodatkowe informacje związane ze sprawą. Miał on przekazać m.in., że zabójcom zaoferowano 150 tys. euro za zabicie de Vriesa, a przygotowania do zbrodni trwały od maja 2021 r.

Jeździli za nim, robili mu zdjęcia, czekali na dogodny moment, aby go zabić - portal relacjonuje zeznania "świadka 5089", jak jest określany w dokumentach prokuratury.

Jego zeznania rzucają także inne światło na rolę Delano G. w zabójstwie. Jak informował prokuraturę, pierwotnie to Kamil E. miał zastrzelić dziennikarza, jednak ostatecznie postanowił on znaleźć kogoś innego do pociągnięcia za spust. Tą osobą był właśnie G.

Zobacz również: Prokuratura chce dożywocia dla Polaka i Holendra po zamachu na reportera śledczego

Peter R. de Vries był powszechnie znany ze swoich bezkompromisowych reportaży opisujących holenderski świat przestępczy. Był popularnym reporterem, często komentował w mediach głośne procesy kryminalne.

Dziennikarz wspierał rodziny zabitych lub zaginionych dzieci, działał przeciwko niesprawiedliwości i był solą w oku holenderskich gangsterów.