Nocny atak USA na Iran. W Teheranie po raz pierwszy od 11 dni uruchomino obronę przeciwlotniczą

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To była jedenasta noc z rzędu amerykańskich ataków na cele w Iranie. Uderzenia trwały ok. 75 minut. Dziennikarze donoszą, że w Teheranie po raz pierwszy od 11 dni uruchomiono systemy obrony przeciwlotniczej.

Tp była 11. noc z rzędu ataków USA na Iran

Tp była 11. noc z rzędu ataków USA na Iran / AFP/East News

Nocna fala ataków USA na Iran zakończyła się o godz. 20:15 czasu wschodnioamerykańskiego (2:15 w Polsce). Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) przekazało, że amerykańskie siły uderzyły w irańskie centra dowodzenia, zdolności morskie, hangary lotnicze, magazyny dronów oraz infrastrukturę logistyczną sił zbrojnych. Podobnie jak w poprzednich komunikatach, CENTCOM napisał, że celem tych uderzeń było „dalsze ograniczanie zdolności Iranu do zagrażania żegludze handlowej w cieśninie Ormuz”.

Ataki na wiele irańskich miast

Według irańskiej agencji Tasnim celem nalotu było m.in. miasto Bushehr w południowym Iranie. Wcześniej irańskie media donosiły o serii ataków bombowych na miasta Bandar Mahshahr i Behbehan w prowincji Chuzestan, a także w Tabriz, Sirik i Czabahar.

Miała tylko 19 lat. Poruszające pożegnanie młodej żołnierki po ataku Iranu na bazę To 19-letnia Isabella Gonzales, młoda żołnierka z Carrollton w Teksasie, zginęła podczas irańskiego ataku na bazę wojskową w Jordanii. Pentagon potwierdził, że była jedną z dwóch amerykańskich ofiar śmiertelnych.

Eksplozje w Teheranie

Irańska telewizja państwowa poinformowała też, że w zachodniej, wschodniej i północno-wschodniej części Teheranu słychać było działanie środków obrony przeciwlotniczej i antyrakietowej. Agencja Nour News podała, że zostały one aktywowane w celu przeciwdziałania „wrogim” celom.

Reporter niemieckiej agencji dpa przekazał, że w metropolii słychać było eksplozje. Podkreślił też, że systemy obrony przeciwlotniczej uruchomiono w irańskiej stolicy pierwszy raz od początku obecnej fazy eskalacji, czyli od 11 dni.

Według agencji Fars, która powołała się na władze prowincji Azerbejdżan Wschodni, w pobliżu Tebrizu Amerykanie trafili w obiekt wojskowy.

Stanowisko USA

Amerykańskie dowództwo podkreśliło też w komunikacie opublikowanym w serwisie X, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy Iran zaatakował ponad 30 statków handlowych przepływających przez cieśninę Ormuz.

Wojsko zapewniło, że „pomimo działań Iranu, cieśnina Ormuz pozostaje otwarta dla ruchu statków handlowych”. Według danych przekazanych przez CENTCOM od początku maja siły podlegające temu dowództwu pomogły w bezpiecznym tranzycie około 900 statkom handlowym oraz w przetransportowaniu około 450 milionów baryłek ropy naftowej.

Najnowsze groźby Donalda Trumpa

We wtorek prezydent USA Donald Trump ostrzegł, że wojska amerykańskie uderzą „całkiem niedługo” w miejsce, w którym Iran może trzymać zapasy uranu oraz że po amerykańskich uderzeniach Teheran będzie potrzebował 25 lat, by odbudować kraj. Zapowiedział też odpowiedź USA, jeśli rebelianci Huti zablokują Morze Czerwone.