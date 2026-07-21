Trump zaostrza retorykę wobec Iranu. Mówi o uderzeniu w zapasy uranu

RMF24

Prezydent USA Donald Trump ostrzegł we wtorek, że wojska amerykańskie „całkiem niedługo" uderzą w miejsce, gdzie Iran może trzymać zapasy uranu. Ocenił także, że po amerykańskich uderzeniach „Iran będzie potrzebował 25 lat, by odbudować kraj”. Zapowiedział również odpowiedź, jeśli rebelianci Huti zablokują Morze Czerwone.

Trump we wtorek przyjął w Białym Domu prezydenta Libanu Josepha Aouna, a po spotkaniu z nim obiecał, że USA pomogą temu krajowi w tym, by mógł pójść naprzód. To miejsce, ten kraj był dotychczas bardzo źle traktowany, a my zadbamy o to, by traktowano go z szacunkiem, na jaki zasługuje - powiedział amerykański prezydent.

Dodał jednak, że Liban „staje się coraz bardziej samowystarczalny”.

Trump o zapowiedziach rebeliantów: Zajmiemy się tym

Prezydent USA był pytany przez dziennikarzy także o groźby wspieranych przez Iran rebeliantów Huti, którzy ogłosili zamiar blokady morskiej Arabii Saudyjskiej, co spowodowałoby dalsze perturbacje na rynku ropy naftowej.

Jak dotąd do tego nie doszło. Może się to zdarzyć, ale my zajmujemy się takimi sprawami. Jeśli coś takiego się wydarzy, zajmiemy się tym. Nie mieliśmy żadnych problemów z Huti. Oni też od dłuższego czasu nie mieli z nami żadnych problemów, w tym również podczas tego konfliktu - odparł.

„Oni mieliby broń jądrową”

Amerykański przywódca odniósł się też do kolejnej eskalacji w konflikcie z Iranem. Gdybyśmy wycofali się teraz, odbudowa zajęłaby Iranowi 20, 25 lat. Nie zakończyliśmy jeszcze naszej misji, ale gdybyśmy wycofali się teraz, odbudowa zajęłaby im dużo czasu – lata. Jednak nie wycofujemy się teraz - mówił.

Przekonywał, że gdyby w zeszłym roku nie przeprowadzono ataków wojskowych na irańskie obiekty jądrowe, „oni (Irańczycy - red.) mieliby broń jądrową, a Izraela by już nie było”. Odniósł się też do doniesień, że Iran zamierza odbudować jeden ze swoich obiektów jądrowych.

Uderzymy w ten obiekt. Każdy obiekt, w którym tylko pomyślą o broni jądrowej, zostanie przez nas uderzony z ogromną, ogromną siłą – powiedział Trump, dodając, że prawdopodobnie nastąpi to „całkiem niedługo”.