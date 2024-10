"W ocenie papieża Franciszka sytuacja nie dojrzała jeszcze do tego, aby możliwe było wprowadzenie diakonatu kobiet" - takie stanowisko przedstawił prefekt watykańskiej Dykasterii Nauki Wiary kardynał Victor Manuel Fernandez.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Kwestia roli kobiet w Kościele i przede wszystkim postulatów jej zwiększenia przywoływana jest w związku z trwającym w Watykanie synodem biskupów, który ma nakreślić jego przyszłość. Wyrażane są opinie, że brak rozwiązań w tej sprawie, w tym brak perspektyw w dziedzinie diakonatu kobiet, może wręcz przesądzić o częściowej porażce zgromadzenia biskupów lub umniejszyć jego konkluzje.

W trakcie synodu pojawiły się też słowa krytyki w związku z tym, że dykasteria kierowana przez kardynała z Argentyny nie wysłuchała uważnie propozycji dotyczących diakonatu kobiet.

Papież "zamyka drzwi" na tę możliwość

Watykaniści zaznaczają, że w wystąpieniu na synodzie kardynał Fernandez w imieniu papieża na razie "zamknął drzwi" przed taką możliwością.



Wiemy, że Ojciec Święty wypowiedział się, że w tym momencie kwestia diakonatu nie jest dojrzała i poprosił, byśmy nie skupiali się teraz na tej możliwości - powiedział kardynał, cytowany przez watykańskie media.



Wyjaśnił, że komisja powołana do przeanalizowania tej kwestii doszła do "częściowych konkluzji", które - jak zaznaczył - zostaną opublikowane w stosownym momencie. Komisja pracuje dalej - zauważył, dodając, że papież potwierdził mu swoją wolę, by nadal ona działała.

Pośpiech niewskazany?

Jednocześnie kardynał Fernandez zapewnił, że dla papieża kwestia roli kobiet w Kościele jest ważna.



Zdaniem prefekta "myślenie o diakonacie dla niektórych kobiet nie rozwiąże kwestii milionów kobiet w Kościele". Pośpiech z apelowaniem o wyświęcanie diakonek nie jest dzisiaj najważniejszą odpowiedzią, by promować kobiety - ocenił.



Taka jest linia pracy na tym etapie - zaznaczył.