Na 27 lat pozbawienia wolności skazał sąd w Petersburgu Darię Triepową, oskarżoną o zabójstwo prokremlowskiego blogera wojennego Władlena Tatarskiego. Jest to najwyższy wyrok we współczesnej Rosji, jaki otrzymała kobieta. Sąd w Moskwie skazał z kolei na cztery lata więzienia Igora Striełkowa, byłego przywódcę donbaskich "separatystów”.

Daria Triepowa razem ze swoim prawnikiem na sądowej sali. / ANATOLY MALTSEV / PAP/EPA

Prokuratura wcześniej żądała kary 28 lat pozbawienia wolności. Miał być to łączny wymiar kary za trzy przestępstwa: akt terroru skutkujący śmiercią człowieka, nielegalne posiadanie materiałów wybuchowych i podrobienie dokumentów. Triepowa posługiwała się dokumentami na inne nazwisko i tylko w tej sprawie przyznała się do winy.

Jak zginął Tatarski?

Tatarski (prawdziwe nazwisko: Maksim Fomin) zginął, gdy eksplodowała statuetka, którą Triepowa dała mu na spotkaniu autorskim w Petersburgu w kwietniu 2023 roku. Po zatrzymaniu i na procesie Triepowa utrzymywała, że o wręczenie statuetki prosiły ją inne osoby i że nie wiedziała, że w środku jest ładunek wybuchowy.

W ostatnim słowie 26-letnia Triepowa kilkakrotnie prosiła o wybaczenie osoby, które zostały ranne i poszkodowane w eksplozji. Nie przyznała się do winy.

Kobieta przekonywała, że śledczy brali pod uwagę wyłącznie dowody obciążające ją, a wszelkie inne pominęli. Prosiła o ponowne śledztwo. Zapewniała, że nie mogła życzyć Tatarskiemu śmierci ani narażać innych osób, mimo że nie popierała wojny na Ukrainie i chciała wyjechać z Rosji do tego kraju.

Wersja wydarzeń według Triepowej

Z zeznań Triepowej wynika, że jesienią 2022 r. zwrócił się do niej przez internet dziennikarz Roman Popkow, który wiele lat wcześniej wyjechał z Rosji na Ukrainę. Popkow obiecał jej udział w projekcie dziennikarskim i pomoc w wyjeździe do Kijowa, a wcześniej prosił o wykonanie dla niego pewnych zleceń. Skierował ją także do mężczyzny używającego pseudonimu "Gesztalt". Również "Gesztalt" zlecał Triepowej zadania, za które przekazywał jej wynagrodzenie.

Zgodnie z instrukcjami Triepowa miała nawiązać kontakt z Tatarskim i pozyskać jego zaufanie. Następnie w kwietniu 2023 roku "Gesztalt" polecił Triepowej, by poszła na spotkanie autorskie z blogerem w kawiarni w Petersburgu i wręczyła mu prezent - małe popiersie z gipsu będące jego portretem. Właśnie ta statuetka eksplodowała, gdy Tatarski miał ją w rękach. Bloger zginął na miejscu, kilkadziesiąt osób zostało rannych.

Popkow zaprzecza

Po zabójstwie Tatarskiego Popkow zaprzeczył zeznaniom Triepowej i nie przyznał się do odpowiedzialności za zamach. Przyjaciele i znajomi Triepowej mówili o niej w sądzie jako o osobie, która mogła zostać wykorzystana przez swą naiwność. Z zeznań Triepowej wynikało, że mimo wszystkich wątpliwości i obaw, do czego ma prowadzić współpraca z Popkowem i "Gesztaltem" była przekonana, że może im zaufać.

Adwokat Triepowej Daniił Bierman zapowiedział apelację od wyroku.

Jeszcze jeden wyrok

Niezależne rosyjskie portale Mediazona i Meduza informują, że w Rosji zapadł dziś jeszcze inny wyrok. Igor Striełkow (wł. Girkin), były przywódca donbaskich "separatystów", poszukiwany za zbrodnie wojenne na Ukrainie, został skazany przez sąd w Moskwie na cztery lata pozbawienia wolności pod zarzutem "nawoływania do ekstremizmu". Orzeczono wobec niego także trzyletni zakaz administrowania stron internetowych.

Igor Striełkow / MAXIM SHIPENKOV / PAP/EPA

Girkin jest ścigany przez ukraiński wymiar sprawiedliwości za zbrodnie popełnione na Ukrainie. W 2022 roku został zaocznie skazany przez holenderski sąd na karę dożywotniego pozbawienia wolności za zestrzelenie nad wschodnią Ukrainą samolotu Malaysia Airlines w lipcu 2014 roku. Zginęło wówczas 298 osób. Mężczyzna jest także poszukiwany międzynarodowym listem gończym i objęty sankcjami.

W lipcu ubiegłego roku Girkin został zatrzymany przez rosyjskie służby, a w jego mieszkaniu przeprowadzono rewizję. Wszczęto wówczas wobec niego śledztwo w związku z komentarzami w sieci społecznościowej Telegram, dotyczącymi sytuacji na okupowanym przez Rosję Krymie i wynagrodzeń dla żołnierzy z tzw. Donieckiej Republiki Ludowej, kontrolowanej przez Kreml.

Kim jest Igor Striełkow?

Girkin to były funkcjonariusz Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB). Po rozpoczęciu przez Rosję wojny w ukraińskim Donbasie w 2014 roku dowodził tam prorosyjskimi siłami tzw. "separatystów". Pełnił również funkcję w strukturach marionetkowych republik.

W ostatnich latach Girkin był tzw. blogerem wojskowym, znanym z entuzjastycznego poparcia dla wojny z Ukrainą, a także z ostrej krytyki ministerstwa obrony, Kremla oraz osobiście Władimira Putina, którym zarzucał błędy i nieudolność. Według ocen ekspertów Girkin cieszy się poparciem w prowojennych kręgach ultranacjonalistów w Rosji.