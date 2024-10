Co najmniej siedem osób zginęło w wyniku zawalenia się pomostu na wyspie Sapelo w amerykańskim stanie Georgia. Jak podaje Reuters, okoliczności wypadku nie są znane.

Zdjęcie ilustracyjne / shutterstock / Shutterstock

W sobotę po południu czasu miejscowego doszło do zawalenia się pomostu na nadbrzeżu na wyspie Sapelo w amerykańskim stanie Georgia.



"Co najmniej dwadzieścia osób wpadło do wody w wyniku zawalenia się kładki. Obecnie liczba ofiar śmiertelnych wynosi siedem, a liczba rannych nie jest jeszcze znana" - podały w komunikacie prasowym lokalne władze.