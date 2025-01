Stanowcza reakcja niemieckiego MSW po ataku nożownika w parku w bawarskim w mieście Aschaffenburg, w którym zginęły dwie osoby, w tym dziecko. Szefowa resortu Nancy Faeser oświadczyła, że kraj pracuje nad deportacją większej liczby przestępców do Afganistanu. Oceniła też, że system dubliński nie działa prawidłowo.

Zdjęcie z miejsca ataku / RONALD WITTEK / PAP/EPA

Jesteśmy jedynym krajem w Europie, który deportował poważnych przestępców z powrotem do Afganistanu po raz pierwszy od czasów rządów talibów - powiedziała Feaser podczas konferencji prasowej w Berlinie. Ciężko pracujemy nad deportacją kolejnych przestępców do Afganistanu - dodała.

"System dubliński nie działa"

Szefowa MSW Niemiec skrytykowała system dubliński, zgodnie z którym za rozpatrzenie wniosku o udzielenie azylu jest odpowiedzialne tylko pierwsze państwo, do którego obywatel państwa trzeciego przybył. Władze Bawarii poinformowały, że sprawca ataku, 28-letni Afgańczyk, przybył do Niemiec przez Bułgarię. Po raz kolejny widzimy, że system dubliński już nie działa - oceniła Faeser.



Liderzy partii chadeckich Friedrich Merz (CDU) i Markus Soeder (CSU) domagają się zaostrzenia polityki migracyjnej, w tym przepisów azylowych. Zdaniem Merza niemiecka polityka migracyjna i azylowa ostatnich 10 lat zawiodła. Zapowiedział też, że jeżeli po wyborach do Bundestagu zostanie kanclerzem Niemiec, wyda polecenie, aby resort spraw wewnętrznych stale kontrolował wszystkie niemieckie granice i odrzucał wszelkie próby nielegalnego wjazdu do kraju.



Lider chadecji stwierdził, że obecne przepisy azylowe UE są niewydolne. Niemcy muszą więc priorytetowo traktować prawo krajowe - podkreślił Merz.



Wystarczy. Wystarczy. Wystarczy. Ile jeszcze? Mannheim, Solingen, Magdeburg, Aschaffenburg. Co może być następne? To wszystko nie są zbiegi okoliczności, ale wynik łańcucha błędnych polityk migracyjnych na przestrzeni wielu lat - powiedział premier Bawarii Markus Soeder w Monachium.

Wśród ofiar 2-letnie dziecko. Sprawca zaatakował grupę przedszkolaków

Tragiczne zdarzenie rozegrało się w środę w parku w centrum Aschaffenburga (Bawaria), ok. 40 km na południowy wschód od Frankfurtu nad Menem. Sprawca - 28-letni mężczyzna pochodzący z Afganistanu - zaatakował grupę przedszkolną. Zabił dwuletniego chłopca i 41-letniego mężczyznę, który próbował powstrzymać atak. Dwie inne osoby zostały poważnie ranne.

28-latek został aresztowany. Sędzia zdecyduje, czy zostanie on w areszcie, czy tymczasowo - ze względu na problemy psychiczne - zostanie umieszczony na oddziale zamkniętym.

Ubiegał się o azyl

28-letni Enamullah O. z Afganistanu przyjechał do Niemiec w listopadzie 2022 r. i ubiegał się o azyl. Federalny Urząd ds. Migracji i Uchodźców odrzucił w czerwcu 2024 r. jego wniosek i nakazał deportację do Bułgarii - zgodnie z zasadami procedury dublińskiej - przekazały władze Bawarii. Jednak z powodu "błędów i problemów" urząd poinformował o tym Afgańczyka kilka dni przed planowanym terminem deportacji, co uniemożliwiło odesłanie mężczyzny.



Pod koniec ubiegłego roku Afgańczyk przekazał niemieckim władzom chęć dobrowolnego opuszczenia RFN, co ostatecznie się nie stało. Mogło to wynikać z faktu, że nie otrzymał on niezbędnych dokumentów z konsulatu generalnego Afganistanu.



Mężczyzna miał problemy psychiczne i był kilkakrotnie leczony w zakładach psychiatrycznych po wcześniejszych aktach przemocy, a następnie ponownie wypuszczany na wolność. Nie znaleziono żadnych dowodów na islamistyczne tło ataku. Afgańczyk był trzykrotnie notowany, m.in. za przestępstwa narkotykowe, z użyciem przemocy, uszkodzenie mienia i atak na funkcjonariuszy.