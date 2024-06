Odziedziczyła fortunę po babci

Marlena Engelhorn w 2022 r. otrzymała spadek po zmarłej babci Traudl Engelhorn-Vechiatto w wysokości 24,9 mln euro (ponad 108 mln zł). Milionerka zapowiedziała, że o podziale majątku ma zadecydować grupa Austriaków.

Jeśli politycy nie wykonują swojej pracy, to sama muszę rozdać swoje pieniądze - wyjaśniła w oświadczeniu milionerka. Wiele osób ledwo wiąże koniec z końcem, pracuje na pełny etat i od każdego zarobionego euro musi płacić podatki. Moim zdaniem to błąd polityczny. Jeśli politycy popełniają błąd, to obywatele sami muszą sobie z tym radzić - stwierdziła mieszkanka Wiednia.



Austriacy podzielili majątek

W styczniu 2024 r. do 10 tys. losowo wybranych obywateli, którzy ukończyli 16. rok życia, dotarły zaproszenia do udziału w projekcie Engelhorn. Spośród nich wybrano 50 osób, które utworzyły radę ds. redystrybucji.



Grupa spotykała się w Salzburgu przez sześć tygodni (od marca do czerwca) na konsultacjach z udziałem naukowców i przedstawicieli organizacji społecznych. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali wynagrodzenie 1,2 tys. euro za każdy weekend.