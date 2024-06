Kreatywność ze względu na płeć

Polskę w badaniu reprezentowało 6011 uczniów. Byli to uczniowie I klas szkół ponadpodstawowych (47 proc. - uczniowie liceów ogólnokształcących, 40 proc. - techników, 12 proc. - uczniowie szkół branżowych I stopnia, 1 proc. - szkół podstawowych). Wyniki pokazały znaczącą różnicę w kreatywności ze względu na płeć. Średni wynik dziewczyn w Polsce to 36 punktów, a chłopców - 33 punkty.

Badanie PISA (Programme for International Student Assessment) organizuje międzynarodowe konsorcjum nadzorowane przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz przedstawicieli krajów członkowskich. To największe badanie umiejętności uczniów na świecie, realizowane co trzy lata we wszystkich krajach członkowskich OECD, a także w kilkudziesięciu innych państwach. Polska uczestniczy w nim od samego początku (2000 r.). Badanie PISA pokazuje poziom i zróżnicowanie umiejętności piętnastolatków, które rozwijane są w trakcie edukacji szkolnej i poza szkołą.