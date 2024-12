Jest wyrok dla dwóch mieszkańców Łodzi, którzy działali w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się przemytem cudzoziemców do Niemiec. Zostali skazani na kary roku i trzech miesięcy oraz 10 miesięcy bezwzględnego więzienia.

Ukarani Polacy we wrześniu ubiegłego roku zorganizowali przemyt do Niemiec 112 cudzoziemcom / Facebook / Straż Graniczna

Śledztwo w tej sprawie prowadzili funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Gorzowie Wlkp. pod nadzorem tamtejszej prokuratury okręgowej, a prawomocny już wyrok zapadł przez Sądem Okręgowym w Łodzi.

Zapewniali migrantom transport ze Słowacji do Niemiec

Grupa przestępcza, do której należeli skazani organizowała za pieniądze przemyt cudzoziemcom, głównie Syryjczykom z terenu Słowacji przez Polskę do Niemiec.

Według śledczych, ukarani Polacy we wrześniu ubiegłego roku zorganizowali przemyt do Niemiec 112 cudzoziemcom.



Członkowie grupy zapewniali migrantom transport ze Słowacji do Niemiec. Byli także odpowiedzialni za zapewnienie obcokrajowcom wyżywienia i odpoczynku podczas trasy - powiedział rzecznik Nadodrzańskiego Oddziału SG por. SG Paweł Biskupik.

Skazani na "przepadek korzyści majątkowej"

Oprócz kar bezwzględnego więzienia, sąd orzekł przepadek korzyści majątkowej osiągniętej przez skazanych w wysokości prawie 74 tys. złotych.



Dodatkowo jednego z mężczyzn sąd zobligował do zapłaty świadczenia pieniężnego w kwocie 5 tys. zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.