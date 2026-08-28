Łukaszenka u Putina. W tle kontrola gotowości białoruskiej armii

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Alaksandr Łukaszenka rozpoczął wizytę w Moskwie, gdzie spotka się ze ścisłym kierownictwem Rosji - prezydentem Władimirem Putinem i premierem Michaiłem Miszustinem. Co ciekawe, białoruski przywódca przyjechał do rosyjskiej stolicy w tygodniu, w którym zarządził inspekcję gotowości bojowej białoruskich sił zbrojnych.

Jak podała białoruska państwowa agencja BiełTA, pierwszy dzień wizyty Alaksandra Łukaszenki przypadł na czwartek. Rozmowy z Władimirem Putinem mają dotyczyć kierunków współpracy Mińska i Moskwy, a także - jak przekazano - wymiany „poglądów na aktualne kwestie” dotyczące regionu i świata.

Wśród tematów znalazł się również „problem zapewnienia bezpieczeństwa”.

Białoruski przywódca ma również spotkać się z szefem rosyjskiego rządu Michaiłem Miszustinem. Według BiełTA rozmowa ma koncentrować się na białorusko-rosyjskiej współpracy handlowej, gospodarczej i inwestycyjnej.

Łukaszenka zwrócił się do Ukraińców. Oto czego im życzył Alaksandr Łukaszenka złożył życzenia Ukraińcom z okazji 35. rocznicy niepodległości Ukrainy. Przywódca mówił o „gościnnej Białorusi”, a sąsiadom życzył dobrobytu i pokoju.

Inspekcja gotowości białoruskiego wojska

Wizyta Alaksandra ukaszenki w Rosji odbywa się w tygodniu, w którym zarządził on inspekcję gotowości bojowej białoruskich sił zbrojnych. Jak informowaliśmy wcześniej, kontrola ma objąć cały łańcuch dowodzenia, a wybrane jednostki otrzymały zadania związane z podwyższoną gotowością.

Decyzję ogłoszono po wtorkowej wizycie dyrektora CIA Johna Ratcliffe’a w Moskwie. Szef Centralnej Agencji Wywiadowczej rozmawiał tam z dyrektorem rosyjskiej Służby Wywiadu Zagranicznego Siergiejem Naryszkinem. Nie ma natomiast informacji, by spotkał się z Władimirem Putinem.

W czwartek Siergiej Naryszkin potwierdził dziennikarzom, że odbył „roboczą” rozmowę z Johnem Ratcliffe’em. Nie ujawnił jej szczegółów, podkreślając jedynie, że w samym fakcie takich kontaktów nie ma - jego zdaniem - „nic nadzwyczajnego”.