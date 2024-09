Malezyjska policja uratowała około 400 młodych podopiecznych kilkudziesięciu domów opieki. Podejrzewa się, że dzieci były wykorzystywane seksualnie.

Do nadużyć miało dochodzić w 20 domach opieki w dwóch malezyjskich stanach: Selangor i Negri Sembila / MOHD RASFAN/AFP/East News /

W toku śledztwa ustalono, że ofiarami były dzieci od pierwszego do 17. roku życia. To podopieczni malezyjskich domów opieki prowadzonych przez jedną z islamistycznych organizacji (Global Ikhwan Services and Business), która miała być powiązana z sektą Al-Arqam (zdelegalizowaną przez malezyjski rząd federalny w 1994 roku).

Do nadużyć miało dochodzić w 20 domach opieki w dwóch malezyjskich stanach: Selangor i Negri Sembila / MOHD RASFAN/AFP/East News /

Do nadużyć miało dochodzić w 20 domach opieki w dwóch malezyjskich stanach: Selangor i Negri Sembilan. Uratowano 201 chłopców i 201 dziewcząt.

Podopieczni byli zaniedbani, znęcano się nad nimi psychicznie i fizycznie. Dzieci były wykorzystywane seksualnie i zachęcane do podobnych zachowań w stosunku do kolegów - informuje policja. Dodano, że podopieczni, którzy sprzeciwiali się bezdusznym praktykom, byli dotkliwie karani.

W sprawie aresztowano 171 nauczycieli.

Global Ikhwan Services and Business odpiera zarzuty. Już wcześniej organizacja wzbudzała ogromne kontrowersje - m.in. swoimi poglądami na temat instytucji małżeństwa (w tym zachęcaniem do poligamii) oraz założeniem tzw. Klubu Posłusznych Żon, wzywającym kobiety do podporzadkowania się swoim mężom.