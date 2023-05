Wspólne lunche koronacyjne, pokazy świetlne oraz koncert przed zamkiem w Windsorze zaplanowano na dziś w związku z koronacją króla Wielkiej Brytanii Karola III i jego żony, królowej Kamili. Koronacja królewskiej pary odbyła się wczoraj w Opactwie Westminsterskim w Londynie, ale wydarzenia mające to uczcić zaplanowano także na dwa kolejne dni.

W niedzielę w ciągu dnia mieszkańcy Wielkiej Brytanii zasiądą przy ustawionych na ulicach stołach, aby wspólnie świętować koronację Karla III i jego żony / NEIL HALL / PAP/EPA

Biesiady uliczne

Dziś mieszkańcy Wielkiej Brytanii zasiądą przy ustawionych na ulicach stołach, aby wspólnie świętować koronację, podobnie zresztą jak to było z okazji koronacji Elżbiety II w 1953 roku. Na oficjalnej interaktywnej mapie zarejestrowanych jest prawie 4000 lunchów koronacyjnych - od Szetlandów na północy do Wysp Scilly na południowym zachodzie - ale rząd szacuje, że różnego rodzaju imprez ulicznych w weekend koronacyjny będzie ponad 50 tysięcy.

Największa z nich zapewne będzie miała miejsce w Morecambe w północno-zachodniej Anglii, gdzie mieszkańcy zamierzają pobić zeszłoroczny rekord świata, który ustanowili podczas obchodów Platynowego Jubileuszu królowej Elżbiety II, gdy wzdłuż 1,5-killometrowej promenady nad zatoką ustawiono 900 stołów.

Gospodarzem jednego z lunchów będzie premier Rishi Sunak, który wraz z żoną przyjmie na Downing Street grupę wolontariuszy oraz uchodźców z Ukrainy.

Król i królowa najprawdopodobniej na żadnym z lunchów się nie pojawią, będą natomiast inni członkowie rodziny królewskiej. Siostra króla, księżniczka Anna wraz z mężem, wiceadmirałem Timem Lawrence'em będą w Swindon, najmłodszy brat Karola III, książę Edward wraz z żoną będą w Cranleigh w hrabstwie Surrey, zaś córki innego brata, księcia Andrzeja, księżniczki Eugenia i Beatrycze będą w Windsorze.

Koncert koronacyjny

W Windsorze od 21:00 czasu polskiego odbędzie się też dwugodzinny koncert koronacyjny, na którym wystąpią m.in. Katy Perry, Lionel Richie, Take That, Nicole Scherzinger, Olly Murs, Paloma Faith i Andrea Bocelli, a także zespół złożony z członków Royal Ballet, Royal Opera, Royal Shakespeare Company, Royal College of Music i Royal College of Art. W czasie koncertu wyświetlone zostaną też nagrane wcześniej skecze, w których wystąpią aktorzy Tom Cruise i Joan Collins, podróżnik Bear Grills, zaś piosenkarz Tom Jones będzie opowiadał mało znane fakty na temat monarchii.

Koncert będzie obserwowało 20 tys. widzów, którzy albo dostali wejściówki za zaangażowanie w działania charytatywne bądź na rzecz lokalnych społeczności, albo mieli szczęście w losowaniu. Na koncercie, który będzie transmitowany przez BBC, będą obecni członkowie rodziny królewskiej, w tym Karol III i Kamila.

Pokazy świetlne

Również w niedzielę wieczorem w 10 miejscach w całym kraju odbędą się specjalne pokazy świetlno-laserowe. Będą miały miejsce w Blackpool, Newcastle, Sheffield, Belfaście, Cardiff, Edynburgu oraz w ogrodzie botanicznym Eden Project w Kornwalii, zaś lokalizacja trzech pozostałych ujawniona zostanie dopiero podczas koncertu koronacyjnego.