Pozostałe trzy to Miecz Sprawiedliwości Doczesnej, będący symbolem tego, że monarcha jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, Miecz Sprawiedliwości Duchowej, symbolizujący, że jest Obrońcę Wiary, oraz Miecz Miłosierdzia, który ma stępiony koniec, co ma oznaczać jego miłosierdzie. Wszystkie te trzy zostały wykonane na początku XVII wieku. Będą niesione bez pochwy, ostrzami do góry.



W procesji niesione będą także po dwa berła dla króla i królowej. Berło z krzyżem na szczycie reprezentuje władzę doczesną monarchy i jest symbolizuje dobre rządy, zaś to z gołębiem reprezentuje duchową rolę monarchy, zaś z emaliowany biały gołąb z rozpostartymi skrzydłami jest symbolem Ducha Świętego. Przed koronacją były spekulacje, że pochodzące z 1685 r. berło królowej z gołębiem nie będzie użyte podczas ceremonii, gdyż wykonano je z kości słoniowej, ale ostatecznie z niego nie zrezygnowano.

Symbolika chrześcijańska

Klejnoty koronne niesione w procesji uzupełniają wykonane ze złota w XVII wieku jabłko królewskie, symbolizujące świat chrześcijański; złota laska św. Edwarda, choć wbrew nazwie została ona wykonana dla Karola II w 1661 r.; pochodzące z tego samego roku ostrogi, będące symbolem rycerskości, choć ostrogi w czasie koronacji wykorzystywane są już od XII wieku oraz dwa pierścienie - jeden króla, drugi królowej. Pierścień królewski z szafirami i ułożonymi na nich w kształcie krzyża św. Jerzego rubinami symbolizuje godność, wiarę i zaangażowanie monarchy w sprawy swojego narodu i kościoła.



Do namaszczenia Karola III w czasie koronacji użyte zostaną jeszcze dwa spośród klejnotów koronnych - złota ampuła w kształcie orła z rozpostartymi skrzydłami, w której znajduje się olejek z oliwek z Gaju Oliwnego w Jerozolimie oraz łyżeczka koronacyjna, na którą odprawiający nabożeństwo arcybiskup Canterbury naleje olejek z ampuły, a następnie palcem zrobi tym olejem znak krzyża na głowie, piersi i rękach monarchy. Pochodząca z XII wieku łyżeczka jest najstarszym przedmiotem używanym podczas koronacji.



Procesję z klejnotami koronnymi będzie natomiast otwierał nowo wykonany krzyż Walii. W nim, za kryształową szybką, umieszczono podarowane przez papieża Franciszka dwa małe fragmenty z krzyża, na którym ukrzyżowano Jezusa.



XIII-wieczny tron

W trakcie namaszczenia oraz właściwej koronacji Karol III będzie siedział na tronie św. Edwarda, wykonany na zlecenie króla Edwarda I w latach 1297-1300, aby umieścić w nim zdobyty na Szkotach kamień ze Scone, używany do koronacji królów szkockich. Tron jest wykonany z drewna dębowego, a od XIV wieku zasiadali na nim podczas swoich koronacji wszyscy królowie Anglii i Wielkiej Brytanii, z wyjątkiem Marii II pod koniec XVII w. Zwrócony Szkotom w 1996 r., ważący 152 kg kamień ze Scone, nazywany także kamieniem przeznaczenia, kilka dni temu został przywieziony do Opactwa Westminsterskiego, a po koronacji Karola III wróci do Edynburga.



Podczas koronacji użyte zostaną jeszcze dwie pary foteli bądź tronów. W pierwszej części nabożeństwa król i królowa będą siedzieć na fotelach, które były użyte podczas koronacji Elżbiety II w 1953 r., zaś po właściwej koronacji Karola III, zasiądą na tronach wykonanych z okazji koronacji Jerzego VI w 1937 r.



Zgodnie z tradycją, ceremonialne krzesła i trony różnią się w zależności od etapu koronacji. Karol III i Kamila zdecydowali się korzystać z foteli wykonanych na koronacje swoich poprzedników.