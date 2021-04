Ostatnie z 422 statków, które musiały czekać na przepłynięcie Kanału Sueskiego z powodu zablokowania go przez kontenerowiec Ever Given, w sobotę przeprawiły się tą trasą - poinformował w oświadczeniu zarząd kanału (SCA).

Statki przepływające przez Kanał Sueski po odblokowaniu go / Sayed Hassan / PAP/DPA

Przewożący towary na trasie Azja-Europa 400-metrowy kontenerowiec Ever Given, pływający pod panamską banderą i będący własnością japońskiej firmy Shoei Kisen, 23 marca obrócił się bokiem i osiadł na mieliźnie w jednopasmowym odcinku Kanału Sueskiego, ok. 6 km od jego południowego wejścia, w pobliżu Suezu.



Władze zarządzające kanałem przez blisko tydzień nie były w stanie odblokować statku, a ruch przez ten szlak wodny - wyceniany na ponad 9 mld USD dziennie - został wstrzymany. Dodatkowo zakłóciło to globalną żeglugę, już i tak nadwyrężoną przez pandemię koronawirusa.



W poniedziałek statek został sprowadzony z mielizny z powrotem na tor wodny i zaczął poruszać się na północ w kierunku położonego w połowie długości kanału Wielkiego Jeziora Gorzkiego, by przejść tam badania techniczne.

Egipskie władze nie pozwalają odpłynąć kontenerowcowi, który blokował Kanał Sueski

Kontenerowiec utknął na mieliźnie z powodu złego manewru kapitana - powiedzieli w piątek włoskiej agencji Nova przedstawiciele Zarządu Kanału.

Ruszyło śledztwo w sprawie blokady kanału. Egipskie władze nie pozwalają odpłynąć kontenerowcowi Ever Given. Domagają się wydania czarnej skrzynki jednostki i współpracy ze strony załogi.

Kluczowa trasa

Kanał Sueski otwarto w 1869 r. To kluczowa droga wodna, przez którą transportuje się ropę, gaz ziemny oraz inne towary pomiędzy Azją a Europą.

Szacuje się, że ok. 10 proc. światowego handlu przepływa właśnie tą trasą. Zamknięcie tej kluczowej drogi morskiej już wpłynęło na ceny ropy i transportu morskiego na świecie, a ewentualne dalsze przedłużenie blokady grozi poważnymi konsekwencjami dla światowego handlu i łańcuchów dostaw.

W 2015 r. władze egipskie zakończyły renowację kanału, który rozbudowano tak, by mogły nim swobodnie płynąć największe statki świata. Kontenerowiec Ever Given osiadł na mieliźnie przed wpłynięciem na nową część trasy.