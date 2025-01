Korea Północna wystrzeliła rakietę balistyczną w kierunku Morza Japońskiego - poinformowała armia Korei Południowej. Według ministerstwa obrony Japonii, pocisk spadł do morza. Pierwszy w tym roku test rakietowy zbiega się z wizytą sekretarza stanu USA Antony'ego Blinkena w Seulu.

Informacje o wystrzale rakiety zostały przekazane w południowokoreańskiej telewizji / JEON HEON-KYUN / PAP/EPA

Szefowie Połączonych Sztabów Korei Południowej poinformowali o wykryciu "jednej rakiety balistycznej średniego zasięgu" wystrzelonej przez Koreę Północną - przekazała agencja Yonhap.

Test rakietowy potwierdziła również Japonia. Tamtejsze ministerstwo obrony oświadczyło, że pocisk, wystrzelony ok. 12:05 czasu lokalnego (godz. 4:05 w Polsce) spadł do morza poza wyłączną strefą ekonomiczną tego kraju - poinformował agencja Kyodo.



Po raz ostatni Korea Płn. wystrzeliła rakietę balistyczną 5 listopada ub.r. Od czasu zwycięstwa Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w USA 6 listopada, Pjongjang zaprzestał tego rodzaju prowokacji.



Poniedziałkowy test rakietowy odbył się na dwa tygodnie przed inauguracją Trumpa. Dziś natomiast w Seulu z wizytą przebywa ustępujący sekretarz stanu USA Antony Blinken. Sama Korea Płd. pogrążona jest w kryzysie politycznym. Jest on następstwem wprowadzenia 3 grudnia trwającego sześć godzin stanu wojennego przez obecnie zawieszonego prezydenta Jun Suk Jeola. Politykowi grozi teraz impeachment i areszt pod zarzutem zamachu stanu.



Obowiązki prezydenta Korei Płd. sprawuje obecnie wicepremier, minister finansów Czoi Sang Mok. To on rozmawiał dziś z Blinkenem. Amerykański dyplomata podkreślił "niezachwiane" zaangażowanie Waszyngtonu w obronę kraju oraz wezwał do ścisłej komunikacji w zakresie dyplomacji i bezpieczeństwa w celu powstrzymania ewentualnych prowokacji Korei Północnej.