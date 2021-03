Spore kontrowersje wywołał odsłonięty we wtorek na Uniwersytecie w Winchester w południowej Anglii pomnik Grety Thunberg. Studenci uważają, że w czasach oszczędności spowodowanych pandemią Covid-19 można było w lepszy sposób spożytkować wydane na to 24 tys. funtów.

Pomnik odsłonięty na Uniwersytecie w Winchester w południowej Anglii to prawdopodobnie pierwsza na świecie rzeźba Grety Thunberg / Andrew Matthews / PAP/EPA

Według uniwersytetu, to prawdopodobnie pierwsza na świecie rzeźba szwedzkiej aktywistki, inicjatorki szkolnych strajków klimatycznych, która na początku tego roku skończyła 18 lat. Wykonanie pomnika zlecono już w dwa lata temu i zostało sfinansowane z pieniędzy na budowę nowego, już otwartego budynku uniwersyteckiego.



Związek studentów uniwersytetu uważa jednak, że w czasach kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa te pieniądze mogły być lepiej wydane. Jego przewodnicząca Megan Ball opisała Thunberg jako "fantastyczny wzór do naśladowania dla wszystkich, kogoś, kto mówi głośno i dumnie o ważnych globalnych sprawach", ale wyjaśniła, że związek nie może poprzeć postawienia pomnika.



"Jesteśmy w roku Covid, wielu studentów nie miało naprawdę dostępu do kampusu, wielu z nich próbuje studiować online i pilnie potrzebuje wsparcia. Wzywamy uniwersytet, aby zrekompensował koszt pomnika zobowiązując się do przeznaczenia dodatkowych 23 760 funtów na wsparcie dla studentów w całym kampusie" - oświadczył związek studentów.



Uniwersytet zapewnia, że na realizację projektu nie przekierowano żadnych pieniędzy z funduszu pomocy dla studentów ani personelu, a na wsparcie studentów wydano w tym roku 5,2 mln funtów.



W e-mailu do studentów na temat pomnika, władze uniwersytetu napisały, że mają nadzieję, iż pomnik stanie się symbolem "zaangażowania uczelni w walkę z kryzysem klimatycznym i ekologicznym".

"Greta jest młodą kobietą, która pomimo trudności w swoim życiu, stała się wiodącą na świecie aktywistką ekologiczną. Jako uniwersytet opowiadający się za zrównoważonym rozwojem i sprawiedliwością społeczną jesteśmy dumni, że możemy w ten sposób uhonorować tę inspirującą kobietę" - oświadczyła wicerektor Uniwersytetu w Winchester Joy Carter.