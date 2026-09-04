Kolejne alarmujące znalezisko w Niemczech. „Może to być urządzenie do odpalania bomb”

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Podejrzany przedmiot być może związany z kolejną próbą sabotażu został znaleziony w Niemczech. Tym razem koło stacji elektroenergetycznej w Dormagen w Niemczech, między Kolonią a Duesseldorfem - podała agencja dpa. Według policji w Neuss może to być urządzenie do odpalania bomb, choć na razie nie potwierdzono tego oficjalnie.

Koło stacji elektroenergetycznej w Dormagen znaleziono podejrzany przedmiot

Podejrzany przedmiot w Dormagen w Nadrenii Północnej-Westfalii został znaleziony przez przechodnia. Według dpa eksperci badają, czy mógł on zostać użyty do ataku na sieć elektroenergetyczną. Miejscowa policja robi również przegląd innych stacji elektroenergetycznych w okolicy, aby sprawdzić, czy nie zostały tam umieszczone inne podejrzane przedmioty. Nieoficjalnie podejrzewa się, że znaleziony przedmiot może być urządzeniem do odpalania bomb.

To kolejne w ostatnich dniach niepokojące wydarzenie, związane z siecią elektroenergetyczną w Niemczech. We wtorek wieczorem policja została wezwana do stacji elektroenergetycznej w Bergheim, także w Nadrenii Północnej-Westfalii, około 25 km na zachód od Kolonii, z powodu usterki technicznej. W wyniku zwarcia doszło do awarii kilku linii. W środę rano podano jednak, że był to „umyślny czyn, przestępstwo”. Szef MSW Nadrenii Północnej-Westfalii Herbert Reul poinformował, że policja bada tropy dotyczące działalności państwa trzeciego oraz lewicowego ekstremizmu.

Próba sabotażu sieci energetycznej. Niepokojące incydenty w Niemczech Próba sabotażu sieci energetycznej miała miejsce w Bergheim na zachodzie Niemiec – poinformowała w środę lokalna policja, dodając, że w sprawie toczy się śledztwo. Do zdarzenia doszło w tym samym dniu, gdy znaleziono ładunki wybuchowe w pobliżu…

Dzień wcześniej niemieckie służby znalazły improwizowane urządzenie wybuchowe przy stacji transformatorowej w gminie Turnow-Preilack w Brandenburgii, nieopodal elektrowni węglowej Jaenschwalde na wschodzie Niemiec. Jak ocenił minister spraw wewnętrznych landu Jan Redmann, podłożenie ładunków było aktem sabotażu.

Niemieckie służby prowadzą śledztwo w sprawie aktów sabotażu wymierzonych w porządek konstytucyjny oraz zakłócenia działalności przedsiębiorstw publicznych. Wstępne ustalenia wskazują na porównywalny schemat organizacyjny sabotażu w Bergheim i ataku na sieć w Brandenburgii.

Alarm w Niemczech. Przy elektrowni odkryto ładunki wybuchowe Przy stacji transformatorowej w Turnow-Preilack w Brandenburgii, nieopodal dużej elektrowni węglowej Jaenschwalde, znaleziono ładunki wybuchowe - poinformował we wtorek dziennik „Maerkische Allgemeine Zeitung”.

Wczoraj natomiast w monachijskiej dzielnicy Berg am Laim sprawcy wyrzucili ładunki zapalające z samochodu. Znajdują się tam siedziby firm zbrojeniowych Helsing oraz Rohde & Schwarz. Zatrzymano dwie osoby. Śledczy podejrzewają próbę zamachu.

Atak blisko niemieckich firm zbrojeniowych. Wyrzucili ładunki zapalające z samochodu W monachijskiej dzielnicy Berg am Laim sprawcy wyrzucili ładunki zapalające z samochodu. Znajdują się tam siedziby firm zbrojeniowych Helsing oraz Rohde & Schwarz. Zatrzymano dwie osoby.

Rząd Niemiec przypisał odpowiedzialność Rosji za sierpniowy incydent z dronem z materiałem wybuchowym na lotnisku w Lipsku. 5 sierpnia w zabezpieczonej części lotniska Lipsk/Halle, na płycie, przy ukraińskim samolocie transportowym Antonow, znaleziono drona. Maszyna należała do rosyjskiego wywiadu i była wyposażona w materiały wybuchowe klasy wojskowej oraz detonator.

Według niemieckiej prasy podejrzanymi o próbę ataku na ukraiński samolot transportowy są mężczyzna z łotewskim paszportem, urodzony w Rosji, a także Rosjanin pochodzący z Białorusi. Władze w Moskwie odrzucają te zarzuty.

Tego samego dnia drugi niezidentyfikowany obiekt latający uderzył w samolot transportowy w rejonie lotniska. Samolot przekierowano do Hanoweru, gdzie stwierdzono jego niewielkie uszkodzenia.