Próba sabotażu sieci energetycznej. Niepokojące incydenty w Niemczech

RMF24

Próba sabotażu sieci energetycznej miała miejsce w Bergheim na zachodzie Niemiec – poinformowała w środę lokalna policja, dodając, że w sprawie toczy się śledztwo. Do zdarzenia doszło w tym samym dniu, gdy znaleziono ładunki wybuchowe w pobliżu elektrowni węglowej Jaenschwalde na wschodzie Niemiec, niedaleko granicy z Polską.

Linie energetyczne w pobliżu elektrowni w Bergheim w Niemczech/fot. INA FASSBENDER

Linie energetyczne w pobliżu elektrowni w Bergheim w Niemczech/fot. INA FASSBENDER / AFP/East News

Niepokojące incydenty w Niemczech

Do „umyślnego” uszkodzenia infrastruktury technicznej doszło we wtorek około godz. 16 – przekazała agencja Reutera, powołując się na policję w Bergheim. Dostawy energii w regionie nie zostały jednak zakłócone. Mundurowi nie sprecyzowali, co dokładnie uległo uszkodzeniu.

Miejscowy operator sieci, Amprion, potwierdził zdarzenie w oficjalnym komunikacie i poinformował o „dużym prawdopodobieństwie” ingerencji z zewnątrz. „W konsekwencji doszło do awarii urządzeń w firmie RWE Power” – oświadczył dostawca, dodając, że stabilność sieci oraz dostawy prądu nie zostały zakłócone.

Również we wtorek – tym razem w Brandenburgii w gminie Turnow-Preilack, około 20 km od niemiecko-polskiej granicy – tamtejsze służby odkryły ładunek wybuchowy na stacji elektroenergetycznej, nieopodal dużej elektrowni węglowej Jaenschwalde.

Według dziennika „Maerkische Allgemeine Zeitung”, który rozmawiał ze źródłami w kręgach bezpieczeństwa, policja miała znaleźć na miejscu kilka wyrzutni rakiet z ładunkami wybuchowymi i je zneutralizować. Gazeta przekazała, że stacja transformatorowa miała zostać trafiona więcej niż raz. Domniemanym skutkiem ataku miała być rozległa awaria zasilania w elektrowni węglowej Jaenschwalde.

„Był to akt sabotażu” – oświadczył minister spraw wewnętrznych Brandenburgii Jan Redmann. Incydent spowodował samoczynne wyłączenie się jednego bloku.

Napięcie dyplomatyczne w tle

W kontekście obu sytuacji agencja Reutera przypomniała, że niemiecka infrastruktura energetyczna była już wcześniej atakowana, m.in. przez lewicowych bojowników.

Oba incydenty miały miejsce tego samego dnia, kiedy Berlin oficjalnie oskarżył Rosję o próbę ataku na ukraiński samolot transportowy na lotnisku w Lipsku na początku sierpnia. Wówczas pracownicy tego trzeciego co do wielkości w Europie hubu cargo znaleźli na płycie przy samolocie Antonow drona z ładunkiem wybuchowym.

Tej samej nocy niezidentyfikowany obiekt zderzył się z samolotem transportowym DHL w pobliżu tego samego lotniska. Służby przypuszczają, że mógł to być dron.