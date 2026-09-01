Alarm w Niemczech. Przy elektrowni odkryto ładunki wybuchowe

RMF24

Przy stacji transformatorowej w Turnow-Preilack w Brandenburgii, nieopodal dużej elektrowni węglowej Jaenschwalde, znaleziono ładunki wybuchowe - poinformował we wtorek dziennik „Maerkische Allgemeine Zeitung”. Niemieckie media piszą o prawdopodobnym zamachu na elektrownię.

Według gazety, która rozmawiała ze źródłami w kręgach bezpieczeństwa, policja miała znaleźć na miejscu kilka wyrzutni rakiet z ładunkami wybuchowymi i je zneutralizować. Ponadto dziennik dysponuje zdjęciem, które ma przedstawiać takie urządzenie o niejasnej, prawdopodobnie domowej konstrukcji.

Zagrożenia dla ludności nie ma, na miejscu pracują saperzy.

Dziennik „MAZ” wskazał, że stacja transformatorowa miała zostać trafiona więcej niż raz. Domniemanym skutkiem ataku miała być rozległa awaria zasilania w elektrowni węglowej Jaenschwalde. Niemieckie media piszą o prawdopodobnym zamachu na elektrownię.

Według wstępnych ustaleń do awarii nie doszło. Rzecznik operatora elektrowni, koncernu Leag, przekazał, że nikt z pracowników firmy nie odniósł obrażeń.

Policja nie podaje na razie dalszych szczegółow. Śledztwo w tej sprawie przejął Urząd Kryminalny Brandenburgii (LKA).

Ostatnia elektrownia NRD

W stacji transformatorowej Preilack w powiecie Spree-Neisse, nieopodal granicy Brandenburgii z Saksonią i około 20 km od granicy z Polską, rozdzielany jest ponadregionalnie i regionalnie prąd wytwarzany w elektrowni Jannschwalde. Elektrownia powstała w latach 1976–1989 jako ostatnia nowo budowana elektrownia w NRD.

Jannschwalde, położona nieopodal Chociebuża (Cottbus), jest największą elektrownią węglową Brandenburgii i uchodziła za centrum dawnego okręgu energetycznego NRD. Z pierwotnych sześciu bloków pracują już tylko dwa lub trzy, ale nadal odpowiadają za dużą część zasilania w regionie. Elektrownia ma zostać wyłączona w 2028 roku.

