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Atak blisko niemieckich firm zbrojeniowych. Wyrzucili ładunki zapalające z samochodu

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 3 września (09:31)

W monachijskiej dzielnicy Berg am Laim sprawcy wyrzucili ładunki zapalające z samochodu. Znajdują się tam siedziby firm zbrojeniowych Helsing oraz Rohde & Schwarz. Zatrzymano dwie osoby.

Atak blisko niemieckich firm zbrojeniowych. Wyrzucili ładunki zapalające z samochodu
Kolejny niebezpieczny atak w Niemczech /RMF FM

Nieudaną próbą podpalenia zakończyło się wyrzucenie ładunków zapalających z samochodu w dzielnicy Berg am Laim w Monachium, gdzie znajdują się siedziby firm zbrojeniowych Helsing oraz Rohde & Schwarz - poinformował w czwartek dziennik „Sueddeutsche Zeitung”. 

Policja zatrzymała dwoje podejrzanych, obywateli Bułgarii.

Do incydentu doszło w nocy ze środy na czwartek.

Niemieckie służby sprawdzają obecnie ewentualny motyw polityczny tego zdarzenia.

Doniesienia o tym incydencie napłynęły po odnotowanych we wtorek i środę próbach sabotażu w pobliżu elektrowni węglowej Jaenschwalde na wschodzie Niemiec i stacji elektroenergetycznej w Bergheim koło Kolonii.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Niemcy
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