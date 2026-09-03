Atak blisko niemieckich firm zbrojeniowych. Wyrzucili ładunki zapalające z samochodu

RMF24

W monachijskiej dzielnicy Berg am Laim sprawcy wyrzucili ładunki zapalające z samochodu. Znajdują się tam siedziby firm zbrojeniowych Helsing oraz Rohde & Schwarz. Zatrzymano dwie osoby.

Nieudaną próbą podpalenia zakończyło się wyrzucenie ładunków zapalających z samochodu w dzielnicy Berg am Laim w Monachium, gdzie znajdują się siedziby firm zbrojeniowych Helsing oraz Rohde & Schwarz - poinformował w czwartek dziennik „Sueddeutsche Zeitung”.

Policja zatrzymała dwoje podejrzanych, obywateli Bułgarii.

Do incydentu doszło w nocy ze środy na czwartek.

Niemieckie służby sprawdzają obecnie ewentualny motyw polityczny tego zdarzenia.

Doniesienia o tym incydencie napłynęły po odnotowanych we wtorek i środę próbach sabotażu w pobliżu elektrowni węglowej Jaenschwalde na wschodzie Niemiec i stacji elektroenergetycznej w Bergheim koło Kolonii.