Co najmniej 51 osób zginęło w wyniku powodzi we Wspólnocie Walenckiej - informuje państwowa telewizja TVE. Gwałtowne zjawiska, spowodowane przez burzę Dana, przetoczyły się przez południową i wschodnią Hiszpanię. W Walencji odwołane zostały lekcje, zamknięto również parki. W południowej Andaluzji wykoleił się pociąg dużych prędkości z 276 pasażerami na pokładzie.

Alora w prowincji Malaga / JORGE ZAPATA / PAP/EPA

Burze w największym stopniu doświadczyły Andaluzję na południu kraju, Walencję na wschodzie oraz Kastylię La-Manchę, a szczególnie prowincję Albacete.

Według źródeł Gwardii Cywilnej - które podaje TVE - co najmniej 51 osób zginęło we Wspólnocie Walenckiej. To wspólnota autonomiczna położona w południowo-wschodniej Hiszpanii. Dzieli się na 3 prowincje: Walencja, Alicante i Castellón.

Ta liczba - jak poinformowano - może się jeszcze zmienić. Wiele osób jest bowiem zaginionych

Wcześniej dziennik "El Pais", powołując się na Gwardię Cywilną, informował, że zginęło co najmniej 13 osób, w tym 4 dzieci.

Szef regionalnego rządu Walencji Carlos Mazon poinformował w środę, że na terenach dotkniętych powodzią znaleziono "kilka ciał". Nie podał jednak dokładnej liczby. Dodał, że władze nie będą mogły podać dalszych szczegółów, dopóki nie zostaną powiadomieni krewni.

W prowincji Walencja - jak podaje "El Pais" - dziesiątki osób spędziły noc na dachach sklepów, stacji benzynowych, na mostach - dopóki nie udzielono im pomocy. Niektórzy byli też uwięzieni w pojazdach na zablokowanych drogach. Wiele z nich wciąż czeka na pomoc służb ratunkowych.