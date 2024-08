Włoscy nurkowie wydobyli ciało brytyjskiego miliardera Mike'a Lyncha. Było we wraku jachtu, który zatonął niedaleko brzegów Sycylii w poniedziałek w trakcie trąby powietrznej. W chwili katastrofy na jego pokładzie były 22 osoby, siedem z nich zginęło.

Tak wyglądał jacht Bayesian przed zatonięciem / PERINI NAVI PRESS OFFICE / HANDOUT / PAP/EPA

Ciało piątej z sześciu zaginionych osób wydobyli nurkowie z wraku jachtu, który zatonął niedaleko brzegów Sycylii. Włoska agencja Ansa podała, że są to zwłoki brytyjskiego miliardera Mike'a Lyncha.

Według włoskich mediów znaleziono już także ciała prezesa Morgan Stanley International Jonathana Bloomera i jego żony Anne Elizabeth, a także amerykańskiego prawnika Chrisa Morvillo i jego żony Nady.

Nadal poszukiwana jest córka Lyncha, właściciela jachtu.

W sumie podczas katastrofy zginęło siedem osób, a 15 zostało uratowanych.

Poszukiwania przebiegają w trudnych warunkach, ponieważ jednostka leży na głębokości około 50 metrów.

Przyjęcie na jachcie miliardera i długa seria błędów

Ekipa włoskich nurków na miejscu katastrofy / Vigili del Fuoco / PAP/EPA

Prasa podaje, że na jachcie odbyło się przyjęcie, zorganizowane, by uczcić uniewinnienie Lyncha po 10-letniej batalii sądowej dotyczącej jego interesów. Potem goście rozeszli się do kajut. Tam zastała ich burza.

Doszło do długiej serii błędów; ludzie nie powinni być wtedy w kabinach - powiedział dziennikowi "Corriere della Sera" Giovanni Costantino, szef firmy, która zbudowała jacht .

Zapewnił, że był to "jeden z najbezpieczniejszych jachtów na świecie".

Zdaniem rozmówcy gazety, gdyby w trudnych warunkach pogodowych wykonano właściwe manewry, nic by się nie stało. Odniósł się też do relacji ocalałych, że trąba powietrzna nadeszła nagle. To nieprawda. Można to było przewidzieć - ocenił.

W sprawie przyczyn katastrofy przesłuchiwany jest kapitan jachtu, obywatel Nowej Zelandii.