Brak prądu, zalane domy i firmy

Helene uderzyła w czwartek w nocy w region Big Bend na Florydzie jako huragan kategorii 4. Na Wyspach Barierowych tego stanu, do których należą m.in. Sanibel, Captiva, Anna Maria i Siesta Key śmiercionośne fale sztormowe zalały domy i firmy.



NBC potwierdziła, że z wszystkich zgonów w wyniku Helene w Ameryce, ok. jedną trzecią odnotowano w hrabstwie Buncombe w Karolinie Północnej.



Według informacji biura gubernatora Florydy Rona DeSantisa co najmniej 190 osób uratowały zespoły ratownicze. Biuro Śledcze Tennessee uznało 153 osoby na zalanych terytoriach za zaginione. Doszło tam do awarii telefonów komórkowych i innych środków łączności.



"Lokalne i federalne władze, wraz z Gwardią Narodową, dostarczały zaopatrzenie do sparaliżowanych obszarów oraz naprawiały co można. (...) To bezprecedensowa tragedia, która wymaga bezprecedensowej odpowiedzi" - cytuje gubernatora Karoliny Północnej Roya Coopera NBC.



Zgodnie z prognozami meteorologów zagrożeniem pozostają wciąż ulewne deszcze i gwałtowne powodzie na niektórych obszarach Appalachów. Wobec powodzi i lawin błotnych w Karolinie Północnej mieszkańcy wciąż zmagają się z brakiem wody, jedzenia, prądu, paliwa i łączności. Drogi, linie energetyczne i oczyszczalnie ścieków zostały poważnie uszkodzone w całym regionie.